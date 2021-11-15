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Giriş Tarihi: 15.11.2021 07:37

AUZEF sınav soruları ve cevapları erişime açıldı mı? 2021 AUZEF soruları ve cevap anahtarı son gelişmeler

AUZEF sınav soruları ve cevapları erişime açıldı mı? 2021 AUZEF soruları ve cevap anahtarı son gelişmeler

13-14 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen AUZEF sınavları sonrasında gözler sorular ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınava katılan binlerce öğrenci güz dönemi vize sınavları sonrası soruların ve cevaplarının erişime açılmasını bekliyor. Bu kapsamda; “AUZEF sınav soruları ve cevapları erişime açıldı mı?” sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından; 2021 AUZEF soruları ve cevap anahtarı son gelişmelere ulaşabilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesi kapsamında düzenlenen AUZEF sınavları 13-14 Kasım tarihlerinde tamamlandı. Sınavların ardından ise "AUZEF sınav soruları ve cevapları erişime açıldı mı?" sorusuna yanıt aranırken bilindiği üzere sınav 4 oturum halinde tamamlandı ve sorulara erişimin online platform üzerinden açıklanması bekleniyor. İşte 2021 AUZEF soruları ve cevap anahtarı son gelişmeler.

AUZEF SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

2021 AUZEF güz dönemi ara sınav soruları ve cevaplarının 4 oturumun tamamlanması ardından online platform üzerinden erişime açılması bekleniyor. Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soru ve cevaplarının 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

Sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Sınavların değerlendirilmesi ve geçme notunun belirlenmesi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şekildeki koşulların sağlandığı tüm durumlarda Bağıl Değerlendirme Sistemine göre gerçekleştirilmektedir. Bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notlarının ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınarak belirlenir.

Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.

Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.

Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.

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AUZEF sınav soruları ve cevapları erişime açıldı mı? 2021 AUZEF soruları ve cevap anahtarı son gelişmeler
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