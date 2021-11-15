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Giriş Tarihi: 15.11.2021 13:21

Ay tutulması ne zaman, hangi gün ve saat kaçta başlayacak? 2021 son Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

Ay tutulması ne zaman, hangi gün ve saat kaçta başlayacak? 2021 son Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

Yılın son Ay tutulması bu hafta gerçekleşecek. Tutulmaya kısa bir süre kala gök olaylarıyla ilgili olan pek çok vatandaş “ay tutulması ne zaman ve hangi gün gerçekleşecek?” sorusunun yanıtını arıyor. Ay tutulması saat kaçta başlayacak sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. 2021 yılının son ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi? İşte astrologların bu tutulma hakkında yorumları ve tutulmanın yaşanacağı tarih!

Gökyüzüne ve gezegenlerin hareketlerine merak duyan pek çok kişi, bu hafta gerçekleşecek olan son Ay tutulması hakkında araştırma yapıyor. 2021 gök olayları yıllığına göre Kasım ayının üçüncü haftası gerçekleşecek olan son tutulma, Ay tutulması ne zaman, hangi gün ve saat kaçta başlayacak sorusuyla inceleniyor. 2021 yılının son tutulmalarının tarihleri haberimizde.

SON AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Astronomiyle ilgilenenlerin beklediği 2021 yılının son Ay tutulması 19 Kasım'da gözlemlenecek. Boğa burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmada bazı kadersel olaylar yaşanacak ve pek çok burç tutulmadan etkilenecek.

AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ay ve Güneş tutulmalarının burçlar üzerinde yoğun bir etkisi bulunuyor. Bu etkiden kaçınmak adına Boğa burcu tutulması olarak da adlandırılan bu Ay tutulmasında olabildiğince sakin kararlar vermek hayat kolaylaştırıcı olacak. Tutulmanın, kasımda başlayan etkileri şubat ayına kadar hissedilmeye devam edecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Ay Tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulma, Avrupa'nın batısı ve Afrika'nın kuzeybatısında Atlas okyanusu, Güney ve orta Amerika'da tutulma devam ederken Ay batacak. Kuzey Amerika'nın ve Büyük Okyanus'un büyük çoğunluğunda tutulmanın tamamı izlenecek. Yeni Zelanda Avustralya ve Asya'nın doğusuna Ay tutulmuş doğacak.

2021 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Gök olayları yıllığına göre, 2021 yılında son Güneş tutulması, 4 Aralık 2021 tarihinde tam bir şekilde gerçekleşecek.

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Ay tutulması ne zaman, hangi gün ve saat kaçta başlayacak? 2021 son Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi?
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