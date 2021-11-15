Ay tutulması ne zaman, hangi gün ve saat kaçta başlayacak? 2021 son Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

Gökyüzüne ve gezegenlerin hareketlerine merak duyan pek çok kişi, bu hafta gerçekleşecek olan son Ay tutulması hakkında araştırma yapıyor. 2021 gök olayları yıllığına göre Kasım ayının üçüncü haftası gerçekleşecek olan son tutulma, Ay tutulması ne zaman, hangi gün ve saat kaçta başlayacak sorusuyla inceleniyor. 2021 yılının son tutulmalarının tarihleri haberimizde.

SON AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Astronomiyle ilgilenenlerin beklediği 2021 yılının son Ay tutulması 19 Kasım'da gözlemlenecek. Boğa burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmada bazı kadersel olaylar yaşanacak ve pek çok burç tutulmadan etkilenecek.