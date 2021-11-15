Bakan Bilgin’den asgari ücret maaş zammı açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Zam oranı ne zaman belli olur?

Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenlerde bunu kabul etti.

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör'den asgari ücret ve EYT değerlendirmesi | Video

Çalışma Bakanı dün asgari ücretlerden alınan verginin azalacağını söyledi. Bunların hepsi hesap kitap işleri. Normalde bu tartışmalar aralık ayında olurdu. Bu söylemler de doğal olarak erken başladı.