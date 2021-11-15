Camdaki Kız Hayri'nin eşi kimdir, Hayri'nin eşini kim ve hangi oyuncu oynayacak sorusuna son günlerde yanıt aranıyor. Diziye Alişan'ın eşi Buse Varol'un şoför Hayri'nin eşi rolüyle katılacağı iddiası medya gündemine bomba gibi düştü. Uzun süredir ekranda olmayan güzel oyuncunun hayranları Camdaki Kız Hayri'nin eşi kim, Hayri'nin eşi Buse Varol mu sorusuna yanıt arar oldu. Peki Camdaki Kız Hayri'nin eşi kim, hangi oyuncu oynayacak? Hayri'nin eşi Buse Varol mu, kim olacak?
Buse Varol'un Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisine dahil olduğu ileri sürüldü. Oyuncunun dizide Hayri'nin eşi Türkan'a hayat vereceği de konuşulanlar arasında. Sosyal medyada ortaya atılan iddiayla ilgili dizi ekibinden ve Buse Varol'dan bir açıklama gelmedi.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Hayri karakteri sezon finali fragmanında ilk kez görüntülendi. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır.
Buse Varol, 25 Mart 1990'da Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldı. Yarışmadan sonra bir süre modellik yapan Buse Varol, oyunculuk teklifleri almaya başladı."Tozlu Yollar" dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri" ve "Kış Güneşi", "Rüya" gibi pek çok dizide yer aldı.
Buse Varol, geçtiğimiz yaz aylarında "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Ancak proje uzun süreli olmadı.
Buse Varol, "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veriyor.
2017 yılında "Dostlar Mahallesi" adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştirdi. Buse Varol ve Alişan'ın Burak isminde çocukları oldu.