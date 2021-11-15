SON DAKİKA

Kapalıçarşı'dan gelen canlı rakamlara göre altın fiyatları 15 Kasım Pazartesi günü de hareketli bir grafik çiziyor. Özellikle hediye ve yatırım amaçlı sıkça tercih edilen sarı metal alış ve satış rakamları bu noktada önem kazanıyor. Bugün; gram altın 599 liradan işlem görürken tam altın 3 bin 823 liradan işlem görmektedir. Peki; altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları verileri.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 539,12
SATIŞ: 559,97
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.920,00
SATIŞ: 4.030,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.962,00
SATIŞ: 4.022,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.823,20
SATIŞ: 3.898,14
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.906,00
SATIŞ: 1.972,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 953,00
SATIŞ: 980,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 599,37
SATIŞ: 599,48