Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları haftaya hareketli başladı! SON DAKİKA: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? (15 Kasım 2021 Pazartesi)
Giriş Tarihi: 15.11.2021 07:27 Son Güncelleme: 15.11.2021 07:28

Altın fiyatları haftaya hareketli başladı! SON DAKİKA: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? (15 Kasım 2021 Pazartesi)

Altın fiyatları haftaya hareketli başladı! SON DAKİKA: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 15 Kasım 2021 Pazartesi

Haftanın ilk gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği gündemdeki yerini koruyor. Son dönemde inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından ötürü alış ve satış rakamları bu noktada önem kazanıyor. 15 Kasım Pazartesi bugün 22 ayar bilezik 539 liradan işlem görürken çeyrek altın 954 liradan işlem görmektedir. Peki; cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları son dakika verileri.

Kapalıçarşı'dan gelen canlı rakamlara göre altın fiyatları 15 Kasım Pazartesi günü de hareketli bir grafik çiziyor. Özellikle hediye ve yatırım amaçlı sıkça tercih edilen sarı metal alış ve satış rakamları bu noktada önem kazanıyor. Bugün; gram altın 599 liradan işlem görürken tam altın 3 bin 823 liradan işlem görmektedir. Peki; altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları verileri.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 539,12

SATIŞ: 559,97

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.920,00

SATIŞ: 4.030,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.962,00

SATIŞ: 4.022,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.823,20

SATIŞ: 3.898,14

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.906,00

SATIŞ: 1.972,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 953,00

SATIŞ: 980,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 599,37

SATIŞ: 599,48

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Altın fiyatları haftaya hareketli başladı! SON DAKİKA: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? (15 Kasım 2021 Pazartesi)
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