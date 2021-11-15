Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Destan ne zaman başlıyor? ATV dizisi Destan oyuncuları kim ve konusu ne?
Giriş Tarihi: 16.11.2021 01:27

Destan ne zaman başlıyor? ATV dizisi Destan oyuncuları kim ve konusu ne?

Destan ne zaman başlıyor? ATV dizisi Destan oyuncuları kim ve konusu ne?

ATV’nin yeni dizisi Destan yayın günü ile milyonların gündemine yerleşti. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstleniyor. 'Destan' dizisinde, seyirci düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikâyesini izleyecek. Peki Destan ne zaman başlıyor? ATV dizisi Destan oyuncuları kim ve konusu ne?

Destan dizisi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekerken yayın günü belli oldu. ATV ekranlarında yayınlanacak olan yapım kısa sürede izleyiciyle buluşacak. Hikâyenin kadın karakterler açısından ne kadar zengin ve güçlü olduğunun altını çizen 'Destan'ın yeni tanıtımında, seyirciyi bekleyen ölümcül iktidar savaşının ipuçları yer aldı. Peki Destan ne zaman başlıyor? ATV dizisi Destan oyuncuları kim ve konusu ne?

DESTAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Destan ilk bölümüyle 23 Kasım saat 20.00'da ATV'de yayınlanacak.

DESTAN KONUSU NE?

Destan' dizisinde, seyirci düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikâyesini izleyecek. Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkânsızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirecekler.

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Destan'ın yayın tarihi belli oldu! | Video

DESTAN OYUNCULARI KİM?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talebi alındı
Ocak ayında emekli memur maaşı zammı son dakika gelişmeleri: 2022 En düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Aysun Kayacı babasının cenazesine katılmadı! Selahattin Kayacı son yolculuğuna uğurlandı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
Hem oyuncu hem rütbeli dalgıç! Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kaan da onun izinde!
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Galatasaray'a Omar Elabdellaoui'den müjde! Sahalara dönüş tarihini açıkladı...
Bulgaristan tarihinde ilk: Bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu! İşte aldığı oy oranı...
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Destan ne zaman başlıyor? ATV dizisi Destan oyuncuları kim ve konusu ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA