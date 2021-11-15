Fabrice N’Sakala topun ağzında

BEŞIKTAŞ'IN Trabzonspor'a 2-1 kaybettiği maçın kadrosunda yer alamayan N'Sakala, Yusuf Sarı'nın paylaşımını beğenmiş, gelen tepkiler üzerine de Siopis'le Alanya döneminden birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medyada yayımlayıp, "Hem üzülebilirim hemde rakibime saygı duyabilirim. Kibarolmak saygısızlık değildir" ifadelerini kullanmıştı. Takım arkadaşlarının tecrübeli futbolcunun bu davranışına tepki gösterdiği, Beşiktaş yönetimi ve teknik heyetin de rahatsızlık duyduğu belirtildi. Milli Takım'a giden N'Sakala'nın Türkiye dönüşünde kadro dışı kalmaihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.