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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Fabrice N’Sakala topun ağzında

Fabrice N’Sakala topun ağzında
BEŞIKTAŞ'IN Trabzonspor'a 2-1 kaybettiği maçın kadrosunda yer alamayan N'Sakala, Yusuf Sarı'nın paylaşımını beğenmiş, gelen tepkiler üzerine de Siopis'le Alanya döneminden birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medyada yayımlayıp, "Hem üzülebilirim hem de rakibime saygı duyabilirim. Kibar olmak saygısızlık değildir" ifadelerini kullanmıştı. Takım arkadaşlarının tecrübeli futbolcunun bu davranışına tepki gösterdiği, Beşiktaş yönetimi ve teknik heyetin de rahatsızlık duyduğu belirtildi. Milli Takım'a giden N'Sakala'nın Türkiye dönüşünde kadro dışı kalma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

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Fabrice N’Sakala topun ağzında
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