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Giriş Tarihi: 15.11.2021 08:41 Son Güncelleme: 15.11.2021 08:51

Fatih Terim'den sağ beke Oğulcan Çağlayan sürprizi

SPOR SERVİSİ
Fatih Terim’den sağ beke Oğulcan Çağlayan sürprizi

Geçmiş sezonlarda oyuncularından farklı mevkilerde maksimum katkılar alan Fatih Terim, forvet olarak transfer edilen Oğulcan Çağlayan'ı sağ beke hazırlamaya başladı. Yoğun fikstürde rotasyona gidilecek maçlarda Oğulcan savunmanın sağında şans bulacak ve +3 yerli kuralında hocasını rahatlatacak.

Geçmiş sezonlarda oyuncularından farklı mevkilerde maksimum katkılar alan Fatih Terim, forvet olarak transfer edilen Oğulcan Çağlayan'ı sağ beke hazırlamaya başladı.

Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında savunmanın sağında gören yapan Oğulcan, Diagne ve Ömer'e 2 gol pası verip 1 gol attı. Kanadından sürekli hücuma destek veren 25 yaşındaki oyuncunun performansı, hocası Terim'i memnun etti.

Sakat Boey'in yokluğunda Yedlin'i kullanan Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'la sağ bekte yeni bir alternatife kavuştu. Yoğun fikstürde rotasyona gidilecek maçlarda Oğulcan savunmanın sağında şans bulacak ve +3 yerli kuralında hocasını rahatlatacak.

MUSLERA DERBİYE YETİŞİYOR
Bu arada bir önceki milli arada özel uçakla Konyaspor maçına yetiştirilen Fernando Muslera için Sarı-Kırmızılı kulüp bu kez rahat. Yarın gece Bolivya'da maça çıkacak Uruguaylı kaleci, perşembe günü İstanbul'a dönmüş olacak.

Bir gün izin verilecek tecrübeli file bekçisi, dinlenecek ve Fenerbahçe derbisi öncesi Cuma-Cumartesi Florya'da yapılacak antrenmanlara katılacak.

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Fatih Terim'den sağ beke Oğulcan Çağlayan sürprizi
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