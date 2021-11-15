Fenerbahçeli Miha Zajc yükselişe geçti! 1 haftada 3 farklı rakibe gol attı...

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Slovenyalı orta sahası Miha Zajc, Süper Lig'den sonra milli takımda da gollerine devam etti. 27 yaşındaki Zajc, 1 hafta içinde 3 farklı rakibe de gol atma başarıs gösterdi.
MİLLİ TAKIMDA 2 MAÇTA 2 GOL!
Dünya Kupası Elemeleri H Grubu son hafta maçında Slovenya, Güney Kıbrıs'ı 2-1 yenerken Slovenya'nın ilk golünü 48. dakikada Zajc kaydetti.
27 yaşındaki orta saha, Slovenya'nın deplasmanda Slovakya ile 1-1 berabere kaldığı maçta da yine takımının ilk golünü attı.
KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK GOLÜ ATMIŞTI!
Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım'da Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 2-2 berabere kaldığı maçta Sloven oyuncu, takımının ilk golünü kaydetmişti.
Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maçta 2 gol kaydetti.
MİLLİ TAKIMDA 6 GOLÜ VAR!
27 yaşındaki Sloven orta saha, milli takım kariyerinde ise çıktığı 26 maçta 6 gol kaydetti.
2019'da Empoli'den transfer edilen Zajc'ın Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.