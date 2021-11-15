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Giriş Tarihi: 15.11.2021 14:20 Son Güncelleme: 15.11.2021 14:48

Fenerbahçeli Miha Zajc yükselişe geçti! 1 haftada 3 farklı rakibe gol attı...

Fenerbahçeli Miha Zajc yükselişe geçti! 1 haftada 3 farklı rakibe gol attı...

Fenerbahçe'nin Slovenyalı orta sahası Miha Zajc, 1 haftada 3 farklı rakibe gol atma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'den sonra Slovenya Milli Takımı'nda gollerine devam etti.

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Slovenyalı orta sahası Miha Zajc, Süper Lig'den sonra milli takımda da gollerine devam etti. 27 yaşındaki Zajc, 1 hafta içinde 3 farklı rakibe de gol atma başarıs gösterdi.

Miha Zajc, Fenerbahçe'deki çıkışını Slovenya Milli Takımı'nda da gösterdi.

MİLLİ TAKIMDA 2 MAÇTA 2 GOL!

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu son hafta maçında Slovenya, Güney Kıbrıs'ı 2-1 yenerken Slovenya'nın ilk golünü 48. dakikada Zajc kaydetti.

27 yaşındaki orta saha, Slovenya'nın deplasmanda Slovakya ile 1-1 berabere kaldığı maçta da yine takımının ilk golünü attı.

KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK GOLÜ ATMIŞTI!

Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım'da Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 2-2 berabere kaldığı maçta Sloven oyuncu, takımının ilk golünü kaydetmişti.

Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maçta 2 gol kaydetti.

MİLLİ TAKIMDA 6 GOLÜ VAR!

27 yaşındaki Sloven orta saha, milli takım kariyerinde ise çıktığı 26 maçta 6 gol kaydetti.

2019'da Empoli'den transfer edilen Zajc'ın Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Fenerbahçeli Miha Zajc yükselişe geçti! 1 haftada 3 farklı rakibe gol attı...
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