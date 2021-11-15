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Giriş Tarihi: 15.11.2021 23:21 Son Güncelleme: 15.11.2021 23:46

Galatasaray'a Omar Elabdellaoui'den müjde! Sahalara dönüş tarihini açıkladı...

Galatasaray’a Omar Elabdellaoui’den müjde! Sahalara dönüş tarihini açıkladı...

Galatasaray'ın 2020 yazında Olympiakos'tan transfer ettiği sağ bek oyuncusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi geçirdiği talihsiz kazada gözünden yaralanmıştı. Kazanın ardından uzun süren tedavi süreci nedeniyle futboldan uzak kalan Norveçli oyuncu, Galatasaraylıları sevindirecek bir açıklama paylaştı.

Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalayla ocak ayında sahalara geri dönebileceğini açıkladı. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı sağ bek oyuncusu, yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kararıyla bir dönem tek gözü bantla kapalı şekilde takımla antrenmanlarda yer alan Omar, kız kardeşinden aldığı kök hücre ile sağ gözünün de tamamen iyileştiğini ve doktorlarının, kendisinin ocak ayında sahaya dönmesi için yeşil ışık yaktığını söyledi.

Elabdellaoui'nin açıklamaları şöyle...

Bugün güzel bir gün! Son on bir aydır neler yaşadığımı hepinize anlatmanın zamanı geldiğini hissediyorum. Bu, şüphesiz hayatımın mümkün olan her şekilde en zor ve zorlu dönemi oldu.

Kaza ilk olduğunda benim için her şey tamamen siyahtı, tamamen kördüm ve yüzüm tamamen yanmıştı. Yavaş yavaş sol gözümde görmeye başlamıştım ve bir süre sonra sol gözümle mükemmel görebiliyordum.

Sağ gözüm ağır yaralandı ve yakın zamana kadar görüşümü geri kazanmayı başardığım yere kadar o gözde kördüm. Çok uzun bir yol ve birçok ameliyat oldum.

Şimdi çok iyi hissediyorum ve doktorlarımdan tam zindeliğe kavuşmak ve Ocak ayından itibaren oynamaya başlamak için yeşil ışık alıyorum. Bu yüzden şu an tek odak noktam mümkün olan en iyi forma girmek ve kendimi takımım ve ülkem için hazır hale getirmek.

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Galatasaray'a Omar Elabdellaoui'den müjde! Sahalara dönüş tarihini açıkladı...
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