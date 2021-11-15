Galatasaray’a Omar Elabdellaoui’den müjde! Sahalara dönüş tarihini açıkladı...

Şimdi çok iyi hissediyorum ve doktorlarımdan tam zindeliğe kavuşmak ve Ocak ayından itibaren oynamaya başlamak için yeşil ışık alıyorum. Bu yüzden şu an tek odak noktam mümkün olan en iyi forma girmek ve kendimi takımım ve ülkem için hazır hale getirmek.