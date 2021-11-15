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Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:43

GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 GSB sözlü mülakat sonuçları için heyecan dorukta!

GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 GSB sözlü mülakat sonuçları için heyecan dorukta!

GSB mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülakat değerlendirme sonuçlarını ilerleyen günlerde duyuracak. GSB sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden adaylar ise sürece yönelik araştırmalar yapıyorlar. 2021 GSB mülakat sonuçları için gözler resmi açıklamada!

Toplamda 4 bin 346 temizlik personeli ve güvenlik görevlisi mülakatları 12 Kasım 2021 tarihinde tamamlandı. Mülakatların tamamlanmasının ardından ise GSB mülakat sonuçları için araştırmalar başladı. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda GSB mülakat sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte 2021 GSB sözlü mülakat sonuçları ve bilgiler.

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca gerçekleştirildi. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden ulaştıkları "Sözlü Sınav Giriş Belgesi"nde belirtilen sınav yeri, tarihi ve saatinde, T.C. Kimlik Numaralı kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, pasaport) ve sınav giriş belgesi ile hazır bulundu.

Mülakatların ardından söz konusu sınavın sonuçları açıklanacak. Ancak konu hakkında henüz bakanlıktan bir duyuru gelmedi.

SÖZLÜ SINAVDA HES KODU ZORUNLULUĞU

Covid-19 tedbirleri kapsamında; sözlü sınavın yapılacağı mekânların bina girişlerinde güvenlik görevlilerince adaylar için belirlenen sözlü sınav tarihinden en fazla bir gün önce alınmış HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapıldı. Geçerli HES (Hayat Eve Sığar) kodu olmayan aday kesinlikle içeri alınmadı.

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GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 GSB sözlü mülakat sonuçları için heyecan dorukta!
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