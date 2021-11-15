Hava değişimi bize çok iyi geldi

Kuntz’un gelişinde büyük pay sahibi olan Altıntop, “Takım, moral olarak çok iyi durumda. Son sonuçlar ve aldığımız mesafe çok kıymetli” diyerek planlarının tuttuğunu söyledi
Hollanda karşısında 7 Eylül'de alınan 6-1'likyenilgi sonrasında AMilli Takım'da depremyaşanırken Şenol Güneş ile yollar ayrıldı, Hamit Altıntop Milli Takımlar'dan sorumlu yönetici yapıldı. Stefan Kuntz'u takımın başına getiren Hamit Altıntop, SABAH Spor'a çok özel açıklamalarda bulunurken takımdaki değişimin sahaya da yansıdığını söyledi. "DünyaKupası'na gitmeyi çok istiyoruz" diyen Altıntop, şu ifadeleri kullandı: "Hava değişimi takıma çok iyi geldi. Son sonuçlar ve aldığımız mesafe de çok kıymetli. Hem takım hem bizlerbaşaracağımıza inanıyoruz. Bu ülke 2002'den sonra Dünya Kupası'nda olmayı hak ediyor. 3 maç öncesinde ümit vermeyen bir görüntü vardı. 3 maçta bu görüntüyü lehimize çevirmek gurur verici. Cebelitarık karşısındaazim, istek ve disiplin tatminediciydi. Bu tablo gurur vericiama mütevazı olalım."
NORVEÇ'TE YAS VAR
Hayır! Hayır! LETONYA ile kendi evinde berabere kalan Norveç, son maçlar öncesinde avantajını Türkiye'ye kaptırırken basın ise takımı yerden yere vurdu. Özellikle takımın golcüsü Sörloth'a tepki gösterilirken teknik direktör Solbakken'in hakeme iptal edilen gol nedeniyle gösterilen "Gecemiz mahvedildi" sözleri manşetten verildi. İşte Norveç'ten başlıklar: Verdens Gang: Norveç soldu. TV2: Hayır! Hayır! Dagbladet: Norveç'te kriz gecesi. Bergens Tidende: Norveç'in fiyasko gecesi. Aftenposten: "Türkiye Cebelitarık'ı ezdi"
4 YOL VAR!
Hollanda-Karadağ karşılaşmasının 2-2 bitmesi ile birlikte grupta kartlar yeniden dağıtıldı. İşte yarınki müthiş final öncesinde olasılıklar:
1 Norveç, Hollanda'yı; A Milli Takımımız da Karadağ'ı aynı gol farkı ile yenerse grubu lider bitireceğiz.
2 Hollanda-Norveç karşılaşması berabere biterse Karadağ deplasmanından alacağımız 1 puan, grubu ikinci bitirmemizi sağlayacak.
3 Portakallar, Norveç'i devirdiği anda Türkiye'ye Karadağ'da az farklı yenilgi bile play-off vizesi getirecek.
4 Norveç'in kaybetmesi durumunda, Türkiye de aynı skor farkı ile yenilirse play-off vizesi yine bizde olacak.
SORU: A Milli Takım artık ikinci sırada ve ayrıca Katar'a direkt gitme ihtimalimiz de bulunuyor. Kuntz ile neler değişti, alınan sonuçlar normal mi?
Ömer Üründül
PLANLARIMIZI 2. SIRAYA GÖRE YAPMALIYIZ! Ben her zaman şunu söylüyorum: Bir maç üzerindenyorum yapılmamalı. Cebelitarık'a 6 golattık ama unutmayalım ki zayıf bir takım olan rakibimiz70 dakika 10 kişi oynadı. Şimdi çok önemlibir deplasman maçınaçıkacağız. Karadağtehlikeli bir takım.Bunun öyle olduğunuİstanbul'dakikarşılaşmadada gözlemlemiştik.Helehele Hollandagibi güçlü birtakım karşısında 2-0'dangeri dönüp beraberliği yakalamalarıne kadar zor bir rakipolduğunun göstergesi. AncakHollanda'nın grup liderliğinigarantilememesi doğalolarak onları Norveç önündekesin favori yapıyor. Buda bizim için Karadağ deplasmanındaçok önemli. Belki çok azbirincilik şansı var ama biz hesaplarımızıikinciliği kaybetmemeküzerine yapalım.
Ali Gültiken
TAKIM İÇİ HEYECAN YENİDEN TETİKLENDİ Son derece normal tabii ki. Olması gerekenleri yapıyoruz. Bu kadro 2020 Avrupa Şampiyonası'nalider gitmiş bir kadro. Yeni oyuncularında takviyesiyle hem takım içi rekabetinhem de heyecanın yeniden tetiklendiğibir dönem oldu. Normale döndük. Bu takımın potansiyelleri var. Olduğu da birçok defa dile getirildi. Oyuncuların da sorumluluklarını hatırlamalarının yeterli olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bugüngeldiğimiz noktada tekrarheyecanlanmamız,yeni bir hedefimizinolması çok değerli. Pozisyonumuzu daha önce de bu noktaya getirebilirdik ama ülke ve oyun grubu olarak krizleri seviyoruz. Krizlerin getirdiği baskıbize her zaman doğru motivasyonagötürüyor. Şu anda da bunun tekrarını yaşıyoruz.
İskender Günen
KARADAĞ'I YENELİM SONRASINA BAKARIZ Norveç maçıyla başlayan süreç ve Letonya, ardından Cebelitarık maçlarıyla gelen 3'er puan... Bana göre gelinen nokta abartılmamalı. Çünkü Letonya ve Cebelitarık'a karşı alınan galibiyetler doğal karşılanmalı. Bu iki takımı göz önüne getirdiğimizdegerek oyuncu kalitesigerekse anlayışolarak bizden çokaşağıdalar. Artık Karadağ maçına odaklanmamız ve de Hollanda- Norveç'ten çıkacak sonucu beklemek gerekiyor. Gruplardan en az ikinci olarak çıkabileceğimizi düşünüyorum. Karadağ takıma en fazla katkı yapan iki oyuncusu Jovetic ve Marusic'ten Kovid nedeniyle yararlanamıyor. Hollanda maçında kenar atakları sıkça yapabilen ve pozisyon üreten bir oyun anlayışını benimsediler. En büyük silahlarıise karşı atak girişimlerindeçabuk ve öne oynadıklarındasıkça pozisyon üretebilmeleri. Duran toplara dikkat etmeliyiz.
Bülent Timurlenk
TAKIM ÖZ GÜVENİNİ YENIDEN KAZANDI 50-60 günde Milli Takım'da bir futbol düzenini değiştiremezsiniz ama kafalarda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Özellikle Letonya maçında alınangalibiyetle Milli Takım'ın EURO 2020'deyitirdiği öz güveni geri kazandığınısöylemek lazım. Önceki akşam da ne kadar atmaları gerekiyorsa o kadar attılar. Sağ olsun Letonya da Norveç'in önünü kesince şimdi en azındanplay-off için kendikaderimizi çizebilecek hale geldik. Norveç'in, Hollanda'da kazanması çok zor ama buna takılmamak lazım. Hollanda maçından sonra formalite sınavına çıkacak Karadağ karşısında kazanıp grubun son haline bakalım. Böylece içeride berabere kaldığımız Letonya, Norveç ve Karadağ'ı deplasmanda yenmiş olmanın morali ve sağlamasıyla önümüze bakarız.