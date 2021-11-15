Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Güncel İŞKUR KPSS şartsız personel alımı ilanları, şartları ve başvuru tarihleri 2021! İŞKUR en az 4 bin TL maaşla personel alacak!
Giriş Tarihi: 15.11.2021 16:31 Son Güncelleme: 15.11.2021 16:31

Güncel İŞKUR KPSS şartsız personel alımı ilanları, şartları ve başvuru tarihleri 2021! İŞKUR en az 4 bin TL maaşla personel alacak!

Güncel İŞKUR KPSS şartsız personel alımı ilanları, şartları ve başvuru tarihleri 2021! İŞKUR en az 4 bin TL maaşla personel alacak!

İŞKUR Personel alımı ilanları ekranı her gün iş arayan binlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyor. Resmi site üzerinden birçok pozisyonda alımların gerçekleşeceğini duyuruldu. Kişiler İŞKUR (Personel - memur ve işçi alımı) iş ilanları başvuru tarihleri, şartları gibi detayları incelemek üzere araştırmalarına başladı. KPSS şartsız ve 3 binden 8 bin TL'ye kadar değişkenlik gösteren maaşlarla, ilanlar büyük ilgi görüyor. İşte 2021 KPSS şartlı ve şartsız, 3000 TL - 8000 TL maaş aralıklı İŞKUR memur ve personel alımı ilanları ve merak edilenler...

Milyonlarca vatandaş İŞKUR personel ve memur alımı ilanlarını yakından takip ediyor. İş arayan vatandaşlar özellikle KPSS şartsız olarak yayımlanan İŞKUR ilanlara ilgi gösteriyor. Öte yandan binlerce pozisyondaki açığı kapatmak üzere yapılacak olan alımlarda maaş aralıkları da 4 bin TL'den 9 bin TL'ye kadar değişiklik gösterebiliyor. İşte 2021 Kasım ayı İŞKUR personel işçi ve memur alım ilanları, şartları ve başvuru tarihleri gibi tüm detaylar...

Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir.

İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.

GÜNCEL İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCEL İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.

İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:

Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.

Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.

Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.

İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.

Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir.

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
MasterChef’te kim elendi? 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay
Son dakika: Karadağ'ın hocası Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Lider olsunlar! Türkiye'ye karşı..."
Son Dakika: AK Parti'de gündem 2022 asgari ücret zammı | A takımı toplandı
MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 14 Kasım Pazar Dün akşam MasterChef’ten kim, hangi yarışmacı elendi?
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Hülya Avşar'ın yıllar sonraki itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika haberi | Emeklilik için büyük avantaj: İşte emekli maaşını yükseltecek en kolay çözüm
Emekli memur maaşı 2022 zammı son dakika gelişmeleri... Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Güncel İŞKUR KPSS şartsız personel alımı ilanları, şartları ve başvuru tarihleri 2021! İŞKUR en az 4 bin TL maaşla personel alacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA