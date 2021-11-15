Kardeşlerim Kadir ölecek mi, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir (Halit Özgür Sarı) öldü mü, diziden ayrıldı mı, neden?

Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim'de Kadir'in kaza geçirmesinin üstüne gelecek haftanın yeni bölüm fragmanında ise başınız sağolsun cümleleri milyonları şoke etti. Genç oyuncu Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrıldığı iddiaları bu kapsamda peş peşe gelirken yapımın sıkı takipçileri ise "Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, ayrıldı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Atv'nin reyting rekorlarına imza atan dizisinde bu kapsamda araştırmalar devam ediyor. Peki, Kardeşlerim Kadir ölecek mi, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte detaylar...