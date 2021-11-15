Kuraklık desteği yattı mı? 2021 Çiftçiye kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatacak / verilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen bölgelerde bilindiği üzere kuraklık desteği müjdesi verilmişti. Ödemelerin belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacağı duyurulurken öte yandan "Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve verilecek?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Kuraklık desteği ödemelerinin tarihi henüz bilinmiyor ancak Kasım ayı içinde başlaması ön görülüyor.
KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Destek ödemelerinin tarihi henüz bilinmiyor ancak Kasım ayı içinde başlaması ön görülüyor. Konuya ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldığında ayrıntılar haberimizde yer alacak.
ÇİFTÇİYE KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR?
* Yüzde 30-39 arasında olanlara dekar başına 30 TL,
* Yüzde 40-49 arasında olanlara dekar başına 40 TL,
* Yüzde 50-59 arasında olanlara dekar başına 50 TL,
* Yüzde 60-99 arasında olanlara dekar başına 60 TL,
* Yüzde 70-79 arasında olanlara dekar başına 70 TL,
* Yüzde 80-89 arasında olanlara dekar başına 80 TL,
* Yüzde 90-99 arasında olanlara dekar başına 90 TL,
* Yüzde 100 kayıp yaşayanlara dekar başına 100 TL.