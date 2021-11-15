Kuraklık desteği yattı mı? 2021 Çiftçiye kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatacak / verilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen bölgelerde bilindiği üzere kuraklık desteği müjdesi verilmişti. Ödemelerin belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacağı duyurulurken öte yandan "Kuraklık desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve verilecek?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Kuraklık desteği ödemelerinin tarihi henüz bilinmiyor ancak Kasım ayı içinde başlaması ön görülüyor.