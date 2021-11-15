Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MasterChef kim elendi, kim gitti? Dün akşam MasterChef’ten kim elendi? 14 Kasım 2021
Giriş Tarihi: 15.11.2021 08:24 Son Güncelleme: 15.11.2021 08:24

MasterChef kim elendi, kim gitti? Dün akşam MasterChef’ten kim elendi? 14 Kasım 2021

MasterChef kim elendi, kim gitti? Dün akşam MasterChef’ten kim elendi? 14 Kasım 2021

Ekranların yemek yarışması programı MasterChef Türkiye son bölümde eleme heyecanı yaşandı. Veda gecesinde yarışmacılar tüm hünerlerini sergilerken jüri üyelerine en güzel ve lezzetli tabağı çıkarabilmek adına mücadele ettiler. Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları arasından bazı isimler eleme adayları olurken izleyiciler “MasterChef kim elendi? MasterChef’ten kim elendi?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte MasterChef elenen isim ve ayrıntılar.

Son 11 kişinin kaldığı MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken potaya girmemek için en lezzetli ve güzel tabakları jüri üyelerinin beğenisine sundular. Programın izleyenleri ise "MasterChef'ten kim elendi?" sorusuna yanıt ararken MasterChef elenen isim belli oldu. MasterChef Türkiye'de veda gecesi elenen isim şaşırttı.

İLK TURDA NELER OLDU?

Eleme gecesinin ilk turunda yarışmacılar mavi yengeç ürünü ile yaratıcı tabaklar yapmaya çalıştı.

Eleme adayı olan 6 yarışmacı, eleme gecesinin ilk etabında tabakları ile mücadele etti. Kritik ilk etabın ardından tadım yapıldı ve tabakları en çok beğenilen yarışmacılar elenmekten kurtuldu.

Bu turdan galip ayrılanlar Dilara, Pelin ve Sergen oldu.

SON TURA KALAN YARIŞMACILAR

En yaratıcı tabağı yapan yarışmacıların potadan çıkmasının ardından yarışmada rekabet daha da kızıştı.

Son üçe kalan; Azize, Araz ve Burcu, Pani Puri adlı Hint yemeğini yapmaya çalıştı.

Uzakdoğu mutfağının eşsiz sokak lezzetleri arasında yer alan Hindistan kökenli Pani Puri'yi en kötü yapan isim, şeflerin tadımı sonrası belli oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

Son etap yemeğini en az hatalı yapan Burcu son üçe kalmaktan kurtuldu.

Burcu'nun ardından son ikiye kalan Azize ve Araz'dan kimin eleneceğini ise Mehmet Şef açıkladı.

Yapılan tadım sonrası bu gecenin ikinci etabında istenen tabağı en az başarılı yapan isim Azize oldu ve yarışmadan elendi.

Öte yandan bölüm sonunda yayınlanan fragmanda verilen bilgiye göre, yarışmadan ilk haftalarında elenen iki isim, yapılacak oyunun sonunda yarışmanın ana kadrosuna tekrar dahil olacak.

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Azize Polat, 35 yaşında. Ev hanımı olan Azize Polat'ın üç çocuğu bulunuyor. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, yarışmaya daha önce de başvurmuş. Üçüncü başvurusunda kabul alabilen yarışmacının aşçılık eğitimi bulunmuyor.

Yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.

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MasterChef kim elendi, kim gitti? Dün akşam MasterChef’ten kim elendi? 14 Kasım 2021
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