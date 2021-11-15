SON TURA KALAN YARIŞMACILAR

En yaratıcı tabağı yapan yarışmacıların potadan çıkmasının ardından yarışmada rekabet daha da kızıştı.



Son üçe kalan; Azize, Araz ve Burcu, Pani Puri adlı Hint yemeğini yapmaya çalıştı.



Uzakdoğu mutfağının eşsiz sokak lezzetleri arasında yer alan Hindistan kökenli Pani Puri'yi en kötü yapan isim, şeflerin tadımı sonrası belli oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

Son etap yemeğini en az hatalı yapan Burcu son üçe kalmaktan kurtuldu.



Burcu'nun ardından son ikiye kalan Azize ve Araz'dan kimin eleneceğini ise Mehmet Şef açıkladı.



Yapılan tadım sonrası bu gecenin ikinci etabında istenen tabağı en az başarılı yapan isim Azize oldu ve yarışmadan elendi.



Öte yandan bölüm sonunda yayınlanan fragmanda verilen bilgiye göre, yarışmadan ilk haftalarında elenen iki isim, yapılacak oyunun sonunda yarışmanın ana kadrosuna tekrar dahil olacak.