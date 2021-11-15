Millisaray

Kerem-Barış Alper-Halil üçlüsü Cebelitarık maçına 11’de çıktı. Berkan da ikinci yarıda sahne alırken rakibin kilidini ilk 3 golde Kerem-Halil ikilisi açtı
3 Eylül 2015'te oynanan ve 1-1 biten Türkiye-Letonya maçında o dönem Galatasaray forması giyen Hakan Balta, Selçukİnan ve Burak Yılmaz ilk 11'de yer almıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, 6 sene sonra A Milli Takım iskeletini oluşturdu ve Kerem Aktürkoğlu-Barış Alper Yılmaz- Halil Dervişoğlu üçlüsü Cebelitarık maçına 11'de çıktı, Berkan Kutlu daikinci yarıda sahadaydı. Cebelitarık kilidini ilk 3 golde Kerem-Halil ikilisi açtı.
TERIM SAYESİNDE FLORYA SIÇRAMA TAHTASI OLDU
Fatih Terim sayesinde G.Saray'daki gençlik operasyonu başarıyla sonuç verdi. Kerem iki sene önce Erzincanspor'la 3. Lig'de mücadele ediyordu, Barış Alper geçen sezon 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nde forma giyiyordu, Halil ise İngiltere'de bir alt ligdeki Brentford'da istediği şansı bulamıyordu, İsviçre'den Alanyaspor'a gelen Berkan'ı da kimse tanımıyordu. Yaşları22-23 arasında değişen dörtgenç oyuncu, Terim sayesindekariyerlerinde büyüksıçrama yaptı.
SADECE TAYLAN ANTALYALI FORMA GİYMEDİ
Türkiye A Milli Takımı'na5 oyuncu gönderen Galatasaray'dasadece Taylan Antalyalı,Cebelitarık maçında sürealamadı. Şenol Güneş dönemindeaday kadroya çağrılanAlpaslan Öztürk, ÖmerBayram ve Emre Kılınç gibiyerliler, Galatasaray'dagösterecekleri performanslaKuntz'un gözünegirmeye çalışacaklar.
MUSLERA DERBİYE YETİŞİYOR
Bir önceki milli arada özel uçakla Konyaspor maçına yetiştirilen Fernando Muslera için sarı-kırmızılı kulüp bu kez rahat. Yarın gece Bolivya'da maça çıkacak Uruguaylı kaleci, perşembe günü İstanbul'a dönmüş olacak. Bir gün izin verilecek tecrübeli file bekçisi, dinlenecek ve Fenerbahçe derbisi öncesi cumacumartesi Florya'da yapılacak antrenmanlara katılacak.