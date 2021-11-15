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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Millisaray

MEHMET ÖZCAN
Millisaray

Kerem-Barış Alper-Halil üçlüsü Cebelitarık maçına 11’de çıktı. Berkan da ikinci yarıda sahne alırken rakibin kilidini ilk 3 golde Kerem-Halil ikilisi açtı

3 Eylül 2015'te oynanan ve 1-1 biten Türkiye-Letonya maçında o dönem Galatasaray forması giyen Hakan Balta, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz ilk 11'de yer almıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, 6 sene sonra A Milli Takım iskeletini oluşturdu ve Kerem Aktürkoğlu-Barış Alper Yılmaz- Halil Dervişoğlu üçlüsü Cebelitarık maçına 11'de çıktı, Berkan Kutlu da ikinci yarıda sahadaydı. Cebelitarık kilidini ilk 3 golde Kerem-Halil ikilisi açtı.

TERIM SAYESİNDE FLORYA SIÇRAMA TAHTASI OLDU
Fatih Terim sayesinde G.Saray'daki gençlik operasyonu başarıyla sonuç verdi. Kerem iki sene önce Erzincanspor'la 3. Lig'de mücadele ediyordu, Barış Alper geçen sezon 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nde forma giyiyordu, Halil ise İngiltere'de bir alt ligdeki Brentford'da istediği şansı bulamıyordu, İsviçre'den Alanyaspor'a gelen Berkan'ı da kimse tanımıyordu. Yaşları 22-23 arasında değişen dört genç oyuncu, Terim sayesinde kariyerlerinde büyük sıçrama yaptı.

SADECE TAYLAN ANTALYALI FORMA GİYMEDİ
Türkiye A Milli Takımı'na 5 oyuncu gönderen Galatasaray'da sadece Taylan Antalyalı, Cebelitarık maçında süre alamadı. Şenol Güneş döneminde aday kadroya çağrılan Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram ve Emre Kılınç gibi yerliler, Galatasaray'da gösterecekleri performansla Kuntz'un gözüne girmeye çalışacaklar.

MUSLERA DERBİYE YETİŞİYOR
Bir önceki milli arada özel uçakla Konyaspor maçına yetiştirilen Fernando Muslera için sarı-kırmızılı kulüp bu kez rahat. Yarın gece Bolivya'da maça çıkacak Uruguaylı kaleci, perşembe günü İstanbul'a dönmüş olacak. Bir gün izin verilecek tecrübeli file bekçisi, dinlenecek ve Fenerbahçe derbisi öncesi cumacumartesi Florya'da yapılacak antrenmanlara katılacak.

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