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Giriş Tarihi: 15.11.2021 16:38 Son Güncelleme: 15.11.2021 16:38

Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, bulundu mu? Kayıp Yörük kızı Müslüme için yüzlerce kişi seferber oldu!

Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, bulundu mu? Kayıp Yörük kızı Müslüme için yüzlerce kişi seferber oldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelen ve krendisinden 6 gündür haber alınamayan Müslüme Yağal milyonların gündemindeki yerini aldı. Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızının arama çalışmaları devam ederken MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin emriyle aramalara MHP teşkilatları da katıldı. Öte yandan “Kayıp Yörük kızı Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, bulundu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. 20 kilometrekarelik alandaki aramalarda bulunamayan minik kızın kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Peki, Kayıp Yörük kızı Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, bulundu mu? İşte tüm detaylar...

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım tarihinde ortadan kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal arama çalışmaları devam ederken minik kız bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da milyonların gündemine geldi. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ile süren arama kurtarma çalışmalarına MHP Genel Başkanı'nın emriyle MHP teşkilatları da katıldı. Binlerce kişi "Kayıp Yörük kızı Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, bulundu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Küçük kızın kaçırılma ihtimali üzerinde duran savcılık birçok kişinin olayla ilgili ifadesine de başvurdu. Peki, Yörük kızı Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, bulundu mu? İşte detaylar...

Son dakika: Bahçeli kayıp Müslüme için talimat verdi! MHP teşkilatları için harekete geçti...

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme geldi! Yörük kız Müslüme'den 6 gündür haber yok....

Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve dron destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme geldi! Yörük kız Müslüme'den 6 gündür haber yok....

ARAMA TARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Kaymakam Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden arama tarama çalışmalarına başladı.Ekipler, sarp dağlık bölgedeki vadi, orman ve dağlık alanda çalışmasını sürdürürken, aramada iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme geldi! Yörük kız Müslüme’den 6 gündür haber yok....

Çarşamba gününden bu yana devam eden tarama çalışmalarından sonuç elde edilememesi nedeniyle Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor.

Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla birçok kişinin de ifadesine başvuruluyor.

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Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, bulundu mu? Kayıp Yörük kızı Müslüme için yüzlerce kişi seferber oldu!
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