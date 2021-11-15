Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım tarihinde ortadan kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal arama çalışmaları devam ederken minik kız bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da milyonların gündemine geldi. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ile süren arama kurtarma çalışmalarına MHP Genel Başkanı'nın emriyle MHP teşkilatları da katıldı. Binlerce kişi "Kayıp Yörük kızı Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, bulundu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Küçük kızın kaçırılma ihtimali üzerinde duran savcılık birçok kişinin olayla ilgili ifadesine de başvurdu. Peki, Yörük kızı Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşında, bulundu mu? İşte detaylar...