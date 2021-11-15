Nizamülmülk kimdir, nasıl öldü? Nizamülmülk Türk mü, Büyük Selçuklu Devleti’ne katkıları neler ve görevi nedir?

Büyük Selçuklu bürokrasisinin kalbi olarak bilinen, baş vezir, hoca ve siyaset bilimci Nizamülmülk; Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte araştırmaların merkezine oturdu. Devletin işleyişinde büyük rolü olan bu isim, Nizamülmülk kimdir, nasıl öldü, Türk mü gibi sorularla araştırılıyor. Ayrıca Nizamülmülk Büyük Selçuklu Devleti'ne katkıları neler ve görevi nedir soruları da bu isim hakkında araştırmalar arasında bulunuyor. İşte Sultan Alp Arslan'ın baş veziri hakkında merak edilenlerin yanıtı.
NİZAMÜLMÜLK KİMDİR?
Gerçek ismi Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî'dir. Nizamülmülk Selçuklu bürokrasinin kalbi, Sultan Alparslan'ın veziri, Sultan Melikşah'ın Hace'si ve Sencer'i yetiştiren isimdir. Siyâsetnâme adlı eserin yazarı olan devlet adamı ve siyaset bilimcisidir. Devlet yönetiminde bir hayli etkili olan Nizâmülmülk; Alp Arslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yapmıştır.
NİZAMÜLMÜLK İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
Memleketin nizamlarının kurucusu anlamında olan Nizamülmülk ismi Abbâsî halifesi Kâim bi Emrillah tarafından verildi. "Nizâmülmülk" ismi, "devletin düzeni" anlamına gelir.
NİZAMÜLMÜLK TÜRK MÜ?
Fars kökenli devlet adamı Nizamülmülk İran'ın Horasan bölgesinin Tus şehrinde doğmuştur. Bu dönemde bu şehir, Gazneliler'in idaresi altında bulunmaktaydı. İlk devlet görevini Gazne sultanları için yapmıştır. Devlet işleriyle ilk olarak Gazne Devleti'nin Horasan valisinin yanında çalışarak başlamış ve 1059'da Gazneliler Horasan valisi olmuştur. 1063'ten itibaren görevine, Büyük Selçuklu Devleti'nde Alparslan'ın Belh valisinin yanında devam etti. 1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti'ne vezir olarak atandı. Sultan Alp Arslan (hüküm süresi: 1063-1072) ve Melikşah (hüküm süresi: 1072-1092) dönemlerinde bu önemli vezirlik görevinde bulunmuştur. "Memleketin nizamlarının kurucusu" anlamında olan Nizâmülmülk ismi, Abbâsî halifesi Kâim bi Emrillah tarafından verildi. Dönemin nakşibendi şeyhi Ebu Ali Farmedi'ye çok hürmet ederdi. Nizâmülmülk, 1092 yılında bir Haşhaşî fedaisi tarafından suikaste uğrayarak bir hançer ile öldürülmüştür.
NİZAMÜLMÜLK'ÜN MEZARI NEREDE?
Nizamülmülk'ün mezarı, bugün İran'ın İsfahan kentinin kenar mahallerinden birinde, Sultan Melikşah ile birlikte ve Selçuklu ailesinden pek çok isimle birlikte mütevazı bir türbede bulunmakta ve Hoca Nizamülmülk olarak bilinmektedir.
NİZAMÜLMÜLK'E HAYAT VEREN MEHMET ÖZGÜR KİMDİR?
Mehmet Özgür, 30 Ağustos 1970'de Korkuteli Antalya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Mehmet Özgür, sanat yaşamına, Antalya'da bir dil kursunda katıldığı tiyatro etkinliğiyle 1988 yılında başladı.
Ertesi yıl Antalya Halkevi'nde tiyatro çalışmalarına ağırlık verdi. Daha sonra 1993 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev alan sanatçı, ilk kez 2004 yılında kamera karşısına geçerek, bir TV dizisinde rol aldı. 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Kollama dizisindeki Necip Yılmaz rolü ile tanındı, 2012 yılında yayınlanan Suskunlar dizisindeki 'Takoz İrfan' rolüyle büyük ün kazandı. Dizi, film oyunculuğunun yanı sıra tiyatro yönetmenliği ve oyunculuğu da yapan Özgür, 51 yaşında, evli ve 1 çocuk babasıdır.