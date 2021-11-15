Nizamülmülk kimdir, nasıl öldü? Nizamülmülk Türk mü, Büyük Selçuklu Devleti’ne katkıları neler ve görevi nedir?

Büyük Selçuklu bürokrasisinin kalbi olarak bilinen, baş vezir, hoca ve siyaset bilimci Nizamülmülk; Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte araştırmaların merkezine oturdu. Devletin işleyişinde büyük rolü olan bu isim, Nizamülmülk kimdir, nasıl öldü, Türk mü gibi sorularla araştırılıyor. Ayrıca Nizamülmülk Büyük Selçuklu Devleti'ne katkıları neler ve görevi nedir soruları da bu isim hakkında araştırmalar arasında bulunuyor. İşte Sultan Alp Arslan'ın baş veziri hakkında merak edilenlerin yanıtı.

NİZAMÜLMÜLK KİMDİR?

Gerçek ismi Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî'dir. Nizamülmülk Selçuklu bürokrasinin kalbi, Sultan Alparslan'ın veziri, Sultan Melikşah'ın Hace'si ve Sencer'i yetiştiren isimdir. Siyâsetnâme adlı eserin yazarı olan devlet adamı ve siyaset bilimcisidir. Devlet yönetiminde bir hayli etkili olan Nizâmülmülk; Alp Arslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yapmıştır.