Sitokin fırtınası nedir, tedavisi var mı, sitokin ne demek? Covid 19’da Sitokin fırtınası kaçıncı gün ortaya çıkar ve nasıl önlenir?

Bağışıklık sistemi koronavirüsle mücadelede en önemli silah olarak değerlendirilirken zaman zaman aleyhe döndüğü durumlar söz konusu olabiliyor. Sitokin fırtınası olarak adlandırılan bu durum da bağışıklık sisteminin yaratacağı zararların başında geliyor. Bu durumla ilgili değerlendirmeler sürerken pek çok vatandaş sitokin fırtınası nedir, tedavisi var mı, sitokin ne demek gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte Covid 19'da Sitokin fırtınası kaçıncı gün ortaya çıkar ve nasıl önlenir gibi soruların yanıtı ve merak edilen diğer detaylar.

SİTOKİN FIRTINASI NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı AA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Vücudun bağışıklığı yabancı proteinleri görür ve uyarılarak bunları yok etmeye çalışır. Eğer bunlara normal dozda bir yanıt veriyorsa onu yok eder. Bazen doğal bağışıklık yok edemez, o zaman onlara özgü birtakım silahlar üretir. Biz bunlara sitokin adını veriyoruz." Savaşçı, özellikle ağır seyreden akut solunum yolu problemi yaşayan Kovid-19 hastalarında aniden ve çok yüksek miktarlarda proinflamatuar sitokinlerin salınımının gözlemlendiğini ve bu duruma "sitokin fırtınası" adı verildiğini aktardı.