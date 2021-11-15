Son dakika: Emre Belözoğlu Fenerbahçe’den neden ayrıldı? Milli takımdan teklif aldı mı? Genç teknik adam tek tek itiraf etti...

A Milli Takım için teklif aldım, ama teklifin benim için doğru olmadığını düşündüm. Ben çok zor bir oyuncuydum. Çalıştığım teknik adamlar benim kahrımı çektiler. Benim gibi bir oyuncuyla çalışmak gerçekten kolay değil. En çok kahrımı çeken hoca Abdullah Avcı olabilir.