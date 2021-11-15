Son dakika: Emre Belözoğlu Fenerbahçe’den neden ayrıldı? Milli takımdan teklif aldı mı? Genç teknik adam tek tek itiraf etti...

Son dakika haberi… Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun başında Fenerbahçe'de sportif direktör olarak sezona giren Emre Belözoğlu, Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevini yürütmeye başlamıştı.
Son 10 haftada aldığı başarılı sonuçlarla takımı yeniden şampiyonluk potasına sokan genç teknik adam, Beşiktaş'a kaybedilen şampiyonluğun ardından takımdan ayrıldı.
Ayrılığından sonra Avrupa'da eğitim alacağı, milli takımda yardımcı hocalık yapacağı gibi söylentiler çıkmış, ancak Emre Belözoğlu Başakşehir'in başına geçmişti.
İstanbul ekibinde Aykut Kocaman'ın ardından takıma yeni bir soluk getiren Belözoğlu, 4 haftada 4 galibiyet aldı ve Başakşehir'in kötü gidişatına son verdi.
Milli arada Tivibu Spor'a konuk olan Emre Belözoğlu, merak edilen birçok soruyu yanıtladı.
İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları…
Ben Visca ile devam etmek isterim. Burada onun kararı önemli. Kulübün bayrak oyuncularından bir tanesi. Bu kulübün gelişiminde en büyük katkısı olan oyuncudur. Bildiğim kadarıyla Visca ile ilgili bize gelmiş bir teklif yok.
A Milli Takım için teklif aldım, ama teklifin benim için doğru olmadığını düşündüm. Ben çok zor bir oyuncuydum. Çalıştığım teknik adamlar benim kahrımı çektiler. Benim gibi bir oyuncuyla çalışmak gerçekten kolay değil. En çok kahrımı çeken hoca Abdullah Avcı olabilir.
Fenerbahçe'de doğrularımız, hatalarımızdan çok daha fazlaydı. Bizde hata olur ama yanlış olmaz. Hatalardan dönmesini bildik Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini almak benim için kolay olmadı. 10 hafta içinde çok doğru işler yaptık. Erol hocanın nasıl katkıları olduysa, ben ve ekibimin de kulübümüze katkıları oldu
Sayın başkanımız Ali Koç, fikrini beyan ettiğinde kalmak istemediğimi ben söyledim. Bunun Fenerbahçe için daha iyi olacağını ifade ettim. Sonra da zaten görevi bıraktım.
Sezon bittiğinde Fenerbahçe'den ayrılmak hem benim hem de kulüp için en doğru olandı. Fenerbahçe'deki sürecimi en doğru şekilde yönettiğimi düşünüyorum.