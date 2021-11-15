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Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:11 Son Güncelleme: 15.11.2021 09:15

Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira-Mesut krizi nasıl çözülecek? Drogba benzetmesi...

GÜRCAN BİLGİÇ GÜRCAN BİLGİÇ
Son dakika: Fenerbahçe’de Pereira-Mesut krizi nasıl çözülecek? Drogba benzetmesi...

Son dakika...Süper Lig'de son 4 maçında 3 kez sahadan mağlup ayrılan, Kayserispor ile berabere kalan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın geleceği tartışılıyordu. Başkan Ali Koç, Portekizli hocanının takımda kalacağını ifade ederken, Mesut Özil'le yaşanan krizi de çözmesi için mesaj verdi. Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazarı Gürcan Bilgiç, sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri değerlendirirken Mesut Özil'in durumunu bir dönem Galatasaray'da oynayan Drogba'ya benzetti.

Son dakika...Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından büyük bir krizin içine giren Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gönderileceği iddia ediliyordu. Galatasaray derbisine sayılı günler kala Başkan Ali Koç, Portekizli hocanın arkasında olduklarını ifade etti. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Koç, Pereira'ya Mesut Özil'le yaşanan problemleri çözmesi yönünde mesajlar da verdi.

Sarı-lacivertlilerde yaşanan gelişmeleri Sabah Gazetesi'nin usta kalemi Gürcan Bilgiç, yorumladı. Bilgiç, Mesut Özil'in içinde bulunduğu durumu Galatasaray'da forma giyen Drogba'ya benzetti. İşte detaylar...

Mesut Özil verimli olacağı bir alan isterken, Pereira format içinde kalmasında ısrarcı oldu. Sonuç; iki taraf da kaybedenler arasında yerlerini aldı. Burada 'haklı-haksız' olmaz. Tabelada 'galip' yazması için ortaklık yapılır.

Fenomen oyuncular, beraberlerinde sorunları da getirirler. Mesut Özil, 26-27 milyon takipçisiyle birlikte Fenerbahçe'ye imza attığında, aslında Yeni Dünya'nın yüzünü de getirdi buraya.

Büyük oyuncu olmasından kaynaklanan, 'büyük' beklentileri karşılamadan sezon bitti. Yeni dönemde daha farklı roller ve katkı olması bekleniyordu ama 12. hafta bittiğinde, belli bir hesaplaşmanın içine girildi.

Fenerbahçe puan kaybederken, Mesut takımın rotasyon oyuncusu pozisyonunda kaldı.

'HATA KİMDE' OYUNU BAŞLADI

Bu noktada 'hata kimde' oyununa girdik. Pereira'nın sistemi değiştirmesi ile birlikte, sahada Mesut'un profiline uygun pozisyon kalmadı bir anda. Hoca, kararında ısrarcıydı, öbür tarafta ise dünyanın en iyilerinden biri.

Problem; ortak verim için yakınlaşmanın olmaması. Mesut verimli olacağı bir alan isterken, Pereira format içinde kalmasında ısrarcı oldu. Sonuç; iki taraf da kaybedenler arasında yerlerini aldı.

GALİBİYET İÇİN ORTAKLIK YAPILIR

Kayserispor maçı öncesinde ilk on birde kendi ismini görmediğinde Mesut Özil'in odayı terk ettiği dedikodular arasında. Ama stada gitti, kulübede oturdu, 70'ten sonra oyuna girdi ve maçı beraberliğe getirdi.

Ali Koç'un yaptığı son müdahalede; Pereira'nın kendiyle hesaplaşmasını istemesi, Mesut Özil'i yeniden takımın içine çekmesi, Fenerbahçe'yi, kişisel inatların önüne geçirmeleri için. Burada 'haklı-haksız' olmaz. Tabelada 'galip' yazması için ortaklık yapılır.

BAŞKAN KOÇ'TAN BALANS AYARI

Ekstra oyuncuların, kendilerine ait özgürlük alanları olmalı. Mesut da bunlardan biri. Oyuncu grubunun 'saygısını' kazandığınız zaman, diğerleri sizin için koşar.

Mesut Özil, Samandıra'da bunu sağladı. Pereira bu durumu gördü ve liderliği kendine istedi. Yangın o zaman çıktı aslında.

Drogba'nın "Bana pas atmıyorlar" dediğinde Mancini'nin "Yapabileceğim bir şey yok" demesi gibi. Maçı oyuncular kazandıracak, teknik adam ise onları doğru yönetecek.

Ali Koç'un çıkışı, 'liderin' kim olduğunu hepsine hatırlattı, balans ayarı yapıldı.

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