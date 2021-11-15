Son dakika: Galatasaraylı Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile arasında yaşananları anlattı! "Pişman olduğum bir olay..."

Galatasaray'ın son 3 sezonunda önemli bir yer edinen Brezilyalı stoper Marcao, sarı-kırmızılılarda geçirdiği döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa verdiği röportaj içerisinde merak edilen birçok konuyu değerlendiren deneyimli oyuncu, Kerem Aktürkoğlu ile arasında yaşananları da anlattı.
Bu sezon başında Kerem Aktürkoğlu ile saha içerisinde kavga eden yıldız oyuncu, daha sonra özür dilemiş ve cezasını çektikten sonra kadroya yeniden dönmüştü.
Avrupa Ligi'nde Galatasaray için oldukça önem arz eden bir performans ortaya koyan Marcao, transferi hakkında da konuştu.
İşte Marcao'nun açıklamaları...
Milli takım arası iyi bir zamana denk geldi. 3 günde 1 maç oynamak ister istemez yorgunluk yaratıyor. Biz de hem dinleniyoruz hem de neleri daha iyi yapabileceğimize çalışıyoruz. Trabzonspor'un 9 puan önde olması bir avantaj ama daha çok maç var. Şimdiden karamsarlığa düşmemek gerek.
Öğrenmeye aç bir takım var. Koşan, mücadele eden, devamlı üstüne koymaya çalışan bir takım var. Onun haricinde Muslera, Van Aanholt, Arda gibi tecrübelerini aktarabilen arkadaşlarımız da var. Nelsson ile güzel bir uyum sağladık. Çok akıllı ve kaliteli bir futbolcu.
Rekabet her pozisyonda çok önemli. Takımda forma rekabeti en üst seviyede. Sağlıklı bir rekabetin takıma hep faydası olur, kazanan Galatasaray olur. Allah, Fatih Hoca'ya yardım etsin. Böyle forma rekabetlerinde karar vermek çok zorlaşıyor.
Avrupa'da iyi performans gösterdik, önemli puanlar topladık. Grubumuz Şampiyonlar Ligi grubu gibi. Gruptan çıkamayacağımız yönünde çok yorum vardı ama başta hocamız bizi buna inandırdı ve grupta iyi şeyler yapabileceğimize inandık.
İstenmeyen bir olay yaşandı. Psikolojik olarak zor günler geçirdim ama taraftarımız bana destek verdi. Uzun bir zaman oynamadıktan sonra sahaya dönüp beni kucaklamaları beni çok mutlu etti.
"YAŞADIĞIM OLAY BENİ ÜZDÜ"
Kerem'le yaşadığım olay beni üzdü. Pişman oldum. Zor günler geçirdim ama bu günleri biraz daha iyi geçirmemin sebebi Fatih Hoca'ydı. Bana, yanlış ve hatalı olduğumu söyledi. 'Bu olayı geride bırakacağız, zamana ihtiyacımız var ama desteğimiz seninle olacak.' dedi.
Fatih Terim, futbolcularına ve Florya'daki herkese bir baba gibi davranıyor. Herkese yardım ediyor. Bunu bilmek ve hissetmek çok değerli. Galatasaray'ı Galatasaray yapan, Türkiye'nin en büyük takımı yapan özelliklerden biri bu. Baştaki liderin bir baba gibi davranması.
Dünyanın en büyük derbisi olarak adlandırabiliriz. Birçok duyguyu içinde barındırıyor. Bir maçtan daha fazlası. Taraftarların bakış açışı çok farklı. Kendi sahamızda oynamanın çok büyük avantajı var.