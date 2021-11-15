Son dakika: Galatasaraylı Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile arasında yaşananları anlattı! "Pişman olduğum bir olay..."

Öğrenmeye aç bir takım var. Koşan, mücadele eden, devamlı üstüne koymaya çalışan bir takım var. Onun haricinde Muslera, Van Aanholt, Arda gibi tecrübelerini aktarabilen arkadaşlarımız da var. Nelsson ile güzel bir uyum sağladık. Çok akıllı ve kaliteli bir futbolcu.