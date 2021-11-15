TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde, geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme potasına giren Pelin, Burcu, Azize, Dilara, Sergen, Araz bu hafta MasterChef'e veda eden isim olmamak için kritik eleme gecesinde kıran kırana mücadele verdi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ana ürünlerle en yaratıcı yemeği hazırlamak için tezgah başında zorlu oyunda hünerlerini ortaya koydu. En başarılı ürünleri ortaya koyan isimler potadan çıkmayı başarırken başarısız olan isimler arasından birisi bu hafta veda eden isim oldu. Elenen ismi öğrenmek isteyen izleyiciler "son dakika MasterChef'te kim elendi?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'e bugün veda eden isim ve son bölüme ilişkin tüm detaylar şöyle;