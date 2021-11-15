Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ile İSKİ arıza kesinti ekranı (15 Kasım 2021)

Su kesintisi arıza ve bakım çalışmaları dolayısıyla gün içinde çeşitli ilçelerde meydana gelebiliyor. Bu kesintiler "sular ne zaman gelecek ve saat kaçta gelir?" gibi sorularla araştırılırken pek çok vatandaş İSKİ arıza kesinti ekranı üzerinden güncel listeyi takip ediyor. Bugün İstanbul'da Beşiktaş, Büyükçekmece, Bağcılar, Şişli, Kartal, Pendik, Tuzla gibi ilçelerde kesinti yaşanıyor. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ve detaylar…
SULAR NE ZAMAN GELECEK (15 KASIM PAZARTESİ)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Büyükçekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ekinoba Mah[Batıköy Mah]
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.11.2021 09:45
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bağlar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|15.11.2021 09:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yıldız Mah,Cihannuma Mah
|Arıza Sebebi
|:
|250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.11.2021 10:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hürriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Yenilemesi
|Başlama Tarihi
|:
|15.11.2021 09:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kurna Mah,Göçbeyli Mah
|Arıza Sebebi
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.11.2021 10:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tepeören Mah
|Arıza Sebebi
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.11.2021 10:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mah,Halide Edip Adıvar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.11.2021 09:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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