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Giriş Tarihi: 15.11.2021 10:50 Son Güncelleme: 15.11.2021 10:50

Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ile İSKİ arıza kesinti ekranı (15 Kasım 2021)

Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ile İSKİ arıza kesinti ekranı 15 Kasım 2021

Haftanın ilk gününde İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası’nda yaşayan milyonlarca vatandaş güncel su kesintileri hakkında araştırma yapıyor. Kesinti yaşayan vatandaşlar “sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?” gibi sorulara yanıt ararken, gün içinde yaşanacak planlı kesintiler de takip ediliyor. İSKİ tarafından paylaşılan su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi haberimizde. İşte 15 Kasım 2021 Pazartesi günü yaşanacak planlı su kesintileri ve İSKİ arıza kesinti ekranı.

Su kesintisi arıza ve bakım çalışmaları dolayısıyla gün içinde çeşitli ilçelerde meydana gelebiliyor. Bu kesintiler "sular ne zaman gelecek ve saat kaçta gelir?" gibi sorularla araştırılırken pek çok vatandaş İSKİ arıza kesinti ekranı üzerinden güncel listeyi takip ediyor. Bugün İstanbul'da Beşiktaş, Büyükçekmece, Bağcılar, Şişli, Kartal, Pendik, Tuzla gibi ilçelerde kesinti yaşanıyor. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ve detaylar…

SULAR NE ZAMAN GELECEK (15 KASIM PAZARTESİ)

Arıza Kesinti
İlçe : Büyükçekmece
Etkilenen Mahalleler : Ekinoba Mah[Batıköy Mah]
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.11.2021 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Bağlar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 15.11.2021 09:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Yıldız Mah,Cihannuma Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.11.2021 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 15.11.2021 09:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kurna Mah,Göçbeyli Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.11.2021 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.11.2021 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Halide Edip Adıvar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.11.2021 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ile İSKİ arıza kesinti ekranı (15 Kasım 2021)
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