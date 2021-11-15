Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ile İSKİ arıza kesinti ekranı (15 Kasım 2021)

Su kesintisi arıza ve bakım çalışmaları dolayısıyla gün içinde çeşitli ilçelerde meydana gelebiliyor. Bu kesintiler "sular ne zaman gelecek ve saat kaçta gelir?" gibi sorularla araştırılırken pek çok vatandaş İSKİ arıza kesinti ekranı üzerinden güncel listeyi takip ediyor. Bugün İstanbul'da Beşiktaş, Büyükçekmece, Bağcılar, Şişli, Kartal, Pendik, Tuzla gibi ilçelerde kesinti yaşanıyor. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ve detaylar…

SULAR NE ZAMAN GELECEK (15 KASIM PAZARTESİ)