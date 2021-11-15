Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da 12 futbolcu milli takımlardan davet aldı!
Giriş Tarihi: 15.11.2021 13:36 Son Güncelleme: 15.11.2021 13:38

Trabzonspor'da 12 futbolcu milli takımlardan davet aldı!

AA
Trabzonspor’da 12 futbolcu milli takımlardan davet aldı!

Süper Lig'de 30 puanla en yakın takipçisi Hatayspor ve Konyaspor'un 7 puan önünde liderliğini sürdüren Trabzonspor'da 12 futbolcu milli takımlardan davet aldı.

Süper Lig'de 12. haftayı 30 puanla lider olarak kapatan bordo-mavililerde, 12 futbolcu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı. Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir ve Yusuf Sarı A Milli, Muhammet Taha Tepe ve Ahmet Can Kaplan ise Ümit Milli Takımda yer alıyor.

Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis Yunanistan, Marek Hamsik Slovakya, Andreas Cornelius Danimarka, Anders Trondsen Norveç, Edgar Ie ise Gine Bissau Milli Takımları'ndan çağrı aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
MasterChef’te kim elendi? 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay
Son dakika: Karadağ'ın hocası Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Lider olsunlar! Türkiye'ye karşı..."
AK Parti'de gündem asgari ücret zammı | A takımı toplanıyor
MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 14 Kasım Pazar Dün akşam MasterChef’ten kim, hangi yarışmacı elendi?
Hülya Avşar'ın yıllar sonraki itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika haberi | Emeklilik için büyük avantaj: İşte emekli maaşını yükseltecek en kolay çözüm
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
Bulgaristan tarihinde ilk: Bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu! İşte aldığı oy oranı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da 12 futbolcu milli takımlardan davet aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA