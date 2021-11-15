Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üç Kuruş son bölüm izle! Üç Kuruş 3.bölüm tamamı hemen izle Show TV’de!
Giriş Tarihi: 15.11.2021 21:25

Üç Kuruş son bölüm izle! Üç Kuruş 3.bölüm tamamı hemen izle Show TV’de!

Üç Kuruş son bölüm izle! Üç Kuruş 3.bölüm tamamı hemen izle Show TV’de!

Show TV ekranlarında canlı yayınlanan Üç Kuruş son bölüm izle ekranı ile araştırılıyor. Pazartesi akşamı ekrana gelen dizide bu hafta Kartal’a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler için Üç Kuruş son bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte Üç Kuruş 3.bölüm tamamı hemen full izle Show TV’de!

Bu akşam Show TV'de Üç Kuruş izleyiciyle buluşuyor. Yayın hayatına yeni başlayan dizinin bu haftaki bölümü yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek ve gelişmeler yaşanacak. Yayınlanan son bölümü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler " Üç Kuruş son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte Üç Kuruş 3.bölüm izle linki ile son bölüm özeti

ÜÇ KURUŞ'UN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kartal'a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır.

Kartal'a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır.

Efe, Kartal'la anlaşması sonucunda babasıyla yüzleşirken Nezih'le girdiği mücadeleye devam eden Kartal son kez şansını denemek için Bahar'ın karşısına çıkar. İrfan ilk defa sırrını öğrenmeye yaklaşan biriyle karşılaşıp panikler. Fakat meseleyi soğukkanlılıkla çözdüğünü düşündüğü anda yeni bir sürprizle karşılaşır.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM FULL İZLE!

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
Son dakika: Karadağ'ın hocası Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Lider olsunlar! Türkiye'ye karşı..."
MasterChef’te kim elendi? 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 14 Kasım 2021 Pazar dün akşam MasterChef’ten kim, hangi yarışmacı elendi?
Son Dakika: AK Parti'de gündem 2022 asgari ücret zammı | A takımı toplandı
Bulgaristan tarihinde ilk: Bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu! İşte aldığı oy oranı...
Hülya Avşar'ın yıllar sonraki itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Ocak ayında emekli memur maaşı zammı son dakika gelişmeleri... 2022 En düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Üç Kuruş son bölüm izle! Üç Kuruş 3.bölüm tamamı hemen izle Show TV’de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA