Yemeksepeti hacklendi iddiaları binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. En son sekiz ay öncesinde hacklenen online yemek sipariş sitesi ile ilgili olarak Yemeksepeti yeniden mi hacklendi, açıklama geldi mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Konuyla ilgili Nevzat Aydın, platformun kullanıcılarından özür dilemiş ve "Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm gelişmeleri yapmayı sürdürüyoruz." demişti. Peki Yemeksepeti hacklendi mi, açıklama geldi mi?
Yemeksepeti yeniden hacklendi iddiaları sosyal medyada dolaşırken konuya dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. İlgili kurumdan açıklama gelmedi.
Yemeksepeti Mart ayında hacklenmişti veriler yeniden sızdırıldı iddiası sosyal medyada yer aldı.
Kasım ayında CEO değişikliğine giden Yemeksepeti, Nevzat Aydın'dan sonra Mert Baki ile yola devam etme kararı alındığını açıklamıştı...