Yemeksepeti hacklendi iddiaları binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. En son sekiz ay öncesinde hacklenen online yemek sipariş sitesi ile ilgili olarak Yemeksepeti yeniden mi hacklendi, açıklama geldi mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Konuyla ilgili Nevzat Aydın, platformun kullanıcılarından özür dilemiş ve "Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm gelişmeleri yapmayı sürdürüyoruz." demişti. Peki Yemeksepeti hacklendi mi, açıklama geldi mi?