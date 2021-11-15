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Giriş Tarihi: 16.11.2021 00:15 Son Güncelleme: 16.11.2021 00:18

Yemeksepeti hacklendi mi, açıklama geldi mi? Yemek Sepeti yeniden hacklendi iddiası!

Yemeksepeti hacklendi mi, açıklama geldi mi? Yemek Sepeti yeniden hacklendi iddiası!

Türkiye’nin online yemek sipariş sitesi Yemeksepeti hacklendi iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. 15 Kasım akşam saatlerinde milyonlarca müşterisi tarafından Yemeksepeti hacklendi mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Daha öncede yaşanan hacklenme olayına karşı araştırmalar bu yönde hız kazandı. Peki Yemeksepeti hacklendi mi, açıklama geldi mi? Yemek Sepeti yeniden hacklendi iddiası!

Yemeksepeti hacklendi iddiaları binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. En son sekiz ay öncesinde hacklenen online yemek sipariş sitesi ile ilgili olarak Yemeksepeti yeniden mi hacklendi, açıklama geldi mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Konuyla ilgili Nevzat Aydın, platformun kullanıcılarından özür dilemiş ve "Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm gelişmeleri yapmayı sürdürüyoruz." demişti. Peki Yemeksepeti hacklendi mi, açıklama geldi mi?

YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Yemeksepeti yeniden hacklendi iddiaları sosyal medyada dolaşırken konuya dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. İlgili kurumdan açıklama gelmedi.

Yemeksepeti Mart ayında hacklenmişti veriler yeniden sızdırıldı iddiası sosyal medyada yer aldı.

YEMEK SEPETİ HACKLENDİ İDDİASI!

Kasım ayında CEO değişikliğine giden Yemeksepeti, Nevzat Aydın'dan sonra Mert Baki ile yola devam etme kararı alındığını açıklamıştı...

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Yemeksepeti hacklendi mi, açıklama geldi mi? Yemek Sepeti yeniden hacklendi iddiası!
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