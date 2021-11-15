Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği Asgari Ücret zammı AK Parti MKYK ve MYK'sında da bu konu görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak olan AK Parti MYK ve MKYK'sında asgari ücret oranı masaya yatırılacak.

Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar gelmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Ülkemizin imkanları genişledikçe, diğer emekçilerimiz gibi memurlarımızın da bundan istifade etmesini sağlıyoruz. Hamdolsun, bugüne kadar sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.