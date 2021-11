‘Zil takıp oynayanlar çok mutsuz olacak!’

Başkanı Ali Koç , 7 bin 840 fotoğrafla yapılan Vakt-i Fener eserinin Avrupa lansmanında açıklamalarda bulundu. Hamburg Fenerbahçeliler Derneği 'nde konuşan Başkan Koç'tan satır başları şu şekilde: "Kağıt üzerinde takımımız, Türkiye'nin en kuvvetli kadrosu. 3 galibiyet aldık. 9 puan topladık ve 0 gol yedik.Futbolun olağan akışına aykırı bir durum! Bu hareketlenmelerin geleceğini zaten biliyorduk… Her puan kaybında, her olumsuz durumda ortaya çıkan, sosyal medyada aktif olan, her olumsuz maç sonunda zil takıp oynayanlar Allah'ın izniyle çok mutsuz olacak.tabii ama bu böyle gitmeyecek, bir yerde dönecek."