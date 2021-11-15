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Giriş Tarihi: 15.11.2021 13:07 Son Güncelleme: 15.11.2021 13:22

Zlatan Ibrahimovic'ten tepki çeken hareket! İspanya-İsveç maçında...

Zlatan Ibrahimovic’ten tepki çeken hareket! İspanya-İsveç maçında...

2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarında heyecan devam ediyor. Dün B Grubu'nda liderlik maçında İspanya evinde İsveç'i Morata'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Maça, Zlatan İbrahimovic'in ceza sahası içerisinde Azpilicueta'ya attığı omuz damga vurdu. İbrahimovic, play-off maçında oynayabilecek mi?

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde heyecan devam ediyor. Dün B Grubu'nda liderlik için karşı karşıya gelen İspanya ve İsveç mücadelesinde kazanan İspanya oldu. Maçın tek golünü 86. dakikada Alvaro Morata attı. Maça İbrahimovic'in omuz hareketi damga vurdu.

ZLATAN'IN OMUZ HAREKETİ MAÇA DAMGA VURDU

Maçın son dakikalarında ceza sahasında yaşanan bir pozisyon maça damga vurdu. 40 yaşındaki İbrahimovic, ceza sahası içinde Azpilicueta'ya arkadan sert bir omuz vurarak oyuncuyu yere yıktı. Acılar içinde yere yatan Azpilicueta'ya sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

ZLATAN SARI KART CEZALISI OLDUĞU İÇİN PLAY-OFF'TA YER ALAMAYACAK

Barcelona'dan eski takım arkadaşı Busquets, Zlatan İbrahimovic'e tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliği ardından hakem, Zlatan'a sarı kart gösterdi. Sarı kart gören İbrahimovic'in kart sebebiyle play-off maçında oynayamayacağı ifade edildi.

AZPİLİCUETA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sakatlığı hakkında açıklama yapan Cesar Azpilicueta, Twitter'da şunları söyledi: "Şu an için iyiyim. Her şey yolunda."

İspanya, B Grubu'nu 18 puanla lider tamamlayarak 2022 Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi. İsveç ise grubu 15 puanla 2. sırada tamamlayarak play-off'lara katılma hakkı kazandı.

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Zlatan Ibrahimovic'ten tepki çeken hareket! İspanya-İsveç maçında...
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