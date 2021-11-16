"16 Kasım korona tablosu" verileri kamuoyu tarafından merak konusu olarak 16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka - vefat rakamları ile tüm bilgileri bu başlık altından öğrenebilirsiniz.
16 Kasım koronavirüs tablosu verileri ile günlük korona vaka-vefat sayıları henüz açıklanmadı. Güncel veriler açıklandığında burada olacak.
VAKA SAYISI: 23 bin 852
VEFAT SAYISI: 215
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 258
VAKA SAYISI: 21 bin 624
VEFAT SAYISI: 189
İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 550
VAKA SAYISI: 22 bin 583
VEFAT SAYISI: 215
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 254
VAKA SAYISI: 23 bin 637
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 164
VAKA SAYISI: 24 bin 898
VEFAT SAYISI: 197
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 360