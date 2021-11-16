"16 Kasım korona tablosu" verileri kamuoyu tarafından merak konusu olarak 16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka - vefat rakamları ile tüm bilgileri bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

SON DAKİKA: 16 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU İLE VAKA - VEFAT RAKAMLARI

16 Kasım koronavirüs tablosu verileri ile günlük korona vaka-vefat sayıları henüz açıklanmadı. Güncel veriler açıklandığında burada olacak.