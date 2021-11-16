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Giriş Tarihi: 16.11.2021

3.3 milyon Euro’luk kurtuluş

3.3 milyon Euro’luk kurtuluş

Ljajic, Lens, Douglas ve N’Sakala’yı göndermeye çalışan Beşiktaş, hedefine ulaşırsa ciddi bir maliyet yükünü omzundan atacak

Beşiktaş'ta sezon başında kadro dışı bırakılan Ljajic, Lens ve Douglas'a, Trabzonspor yenilgisi sonrası Yusuf Sarı'nın paylaşımını beğenen N'Sakala'nın da eklenme ihtimali var. Yönetim, kulübe yıllık yükü 6.6 milyon Euro olan bu 4 oyuncuyu devre arasında gönderebilirse 3.3 milyon Euro'luk ücretten de kurtulmuş olacak.

LJAJİC VE LENS'TE UMUT VAR
Sırbistan Milli Takımı'ndan da uzak kalan Ljajic, Dünya Kupası'na giden takımına geri dönmek adına devre arası ayrılmayı düşünüyor ve bu konuda ülkesinin takımlarıyla temas halinde. Lens'in ise hem Süper Lig hem de Hollanda'dan takım baktığı ifade edildi. Douglas'tan da tekrar kulüp bulması istendi.

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3.3 milyon Euro’luk kurtuluş
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