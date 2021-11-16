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Giriş Tarihi: 16.11.2021 08:07 Son Güncelleme: 16.11.2021 08:07

Güncel Altın fiyatları: Altının gram fiyatı rekor tazeledi! 16 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Güncel Altın fiyatları: Altının gram fiyatı rekor tazeledi! 16 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son zamanların en yüksek seviyelerinde seyreden altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Uzun süredir gram fiyatı 600 TL’ye merdiven dayayan altının bugün sabah satlerinden itibaren ise 605 TL’den işlem gördüğü kaydedildi. Böylece haftanın ikinci işlem gününde sarı metal yeni bir rekora imza attı. Bu noktada ise “16 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt arıyor. İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar...

Altın fiyatları son dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. Sıkça tercih edilen yatırım aracı bilindiği üzere son dönemde grafiğindeki artışla dikkatleri üzerine çekiyordu. 16 Kasım bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatı güne 605 TL ile açılış yaparken çeyrek fiyatı ise 964 TL ile rekor tazelemiş oldu. Peki, 16 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşecek mi, yükselmeye devam mı edecek? İşte güncel ve canlı rakamlar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 539,12

SATIŞ: 559,97

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.920,00

SATIŞ: 4.030,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.962,00

SATIŞ: 4.022,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.823,20

SATIŞ: 3.898,14

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.906,00

SATIŞ: 1.972,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 953,00

SATIŞ: 980,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 599,37

SATIŞ: 599,48

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Güncel Altın fiyatları: Altının gram fiyatı rekor tazeledi! 16 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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