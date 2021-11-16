Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları online mı olacak, sınav yerleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 16.11.2021 12:31 Son Güncelleme: 16.11.2021 12:32

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları online mı olacak, sınav yerleri belli oldu mu?

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları online mı olacak, sınav yerleri belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesine yönelik araştırmalar, söz konusu sınava katılım gösterecek adayların gündeminde yer alıyor. Kasım ayının son haftası düzenlenecek olan güz dönemi ara sınavları öncesi AÖF sınav yerleri araştırılıyor. Öte yandan; sınavların online mı yüz yüze mi yapılıp yapılmayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Peki; AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları online mı olacak, sınav yerleri belli oldu mu?

AÖF sınav tarihleri kurum tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Şimdi ise en merak edilen konu başlıkları arasında AÖF sınav giriş belgesi ile sınavın nasıl yapılacağına dair bilgiler oluyor. Bu kapsamda; "AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları online mı olacak, sınav yerleri belli oldu mu?" sorularına yanıt arayan adaylar için söz konusu sınav ile ilgili bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖF sınavları geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınından dolayı online olarak tamamlandı. Bu yıl AÖF sınavlarının nasıl uygulanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları online mı olacak, sınav yerleri belli oldu mu?
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