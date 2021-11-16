Ara tatil ne zaman bitiyor, uzadı mı, kaç gün olacak? Okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

Yılın ilk ara tatili 12 Kasım Cuma günü çalan son ders zilinin ardından başladı. Hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 gün olması planlanan tatilin ne zaman biteceği, "ara tatil ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, kaç gün olacak" sorularıyla araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci derslerin hangi tarihte başlayacağını öğrenmek için "Okullar ne zaman açılıyor" sorusuna yanıt arıyor. İşte MEB takvimi ile ara tatil tarihleri.

ARA TATİL UZADI MI?

Ara tatilin uzatılmasına ilişkin bir konu gündemde yer almıyor. MEB tarafından yayınlanan takvimdeki tarihler geçerliliğini koruyor. Buna göre 9 gün ara tatilin belirlenen tarihler içerisinde değerlendirileceği biliniyor.