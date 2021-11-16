Bundan tam beş sene önce dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti bebek bekliyor. İddialara göre Başak Dizer hamile. Çiftten konuya yönelik henüz güncel açıklama bulunmazken Tatlıtuğ'un hayranları Başak Dizer kimdir, kaç yaşında, hamile mi şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Peki Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile mi, bebeğin cinsiyeti ne?
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden bebek haberi geldi. 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Başak Dizer'in hamilelik iddialarına yönelik kendisinden açıklama ise henüz gelmedi. İddialara göre Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğu söyleniyor…
Başak Dizer, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine Milano'da Istituto Moda di Burgo'da devam etti. İstanbul'da, LaSalle ve Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarım bölümülerinden sertifikalar kazandı. Londra'da Central Saint Martins'de modayla ilgili çeşitli kurslara katıldı. Popüler markalarda baş tasarımcı asistanı ve taasrımcı olarak çalıştı.
2007'de, ortağı Deniz Marşan'la birlikte 2Shoppers'ı kurdu. Alışveriş, stil ve hediye danışmanlığı yapan iki ortak, Aşk-ı Memnu dizisinin stylingini yaparak adlarını duyurdu. 2013'te danışmanlık ve showroom hizmeti veren ROOM'u kurdular.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikili bebek bekliyor. Ancak konu hakkında taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.