Bomba gibi geliyorum

Son yapılan görüşmede teknik heyete durumunun iyi olduğunu bildiren Belçikalı santrfor, yarın İstanbul’a geleceğini belirterek, “Alanyaspor maçında sahadaki yerimi alırım” mesajı gönderdi
Siyah-beyazlıların tecrübeli santrforu Michy Batshuayi, Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir sahalardan uzaktı. Sporting veTrabzonspor maçlarında forma giyemeyenBelçikalı futbolcu, tedavisinedevam ettiği İngiltere'den güzelhaberler gönderdi. Bonservisine sahip olan Chelsea'nin tesislerinde antrenman yapan ve İngiliz ekibinin doktorlarına tedavi olan 28 yaşındaki santrfor, günbegün sağlık bilgilendirmesi için Beşiktaş teknik heyeti ve idarecileriyle iletişim halindeydi. Golcü futbolcuson telefonda müjdeyi verdi.
MAÇ PLANLARI ONUN ÜZERİNE YAPILIYOR
Ligde cumartesi günü oynanacak kritik Alanyaspor maçı öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'ın da durumuna odaklandığı Batshuayi'nin teknik heyete, "Tedavimtamamlanmak üzere. Burada çalışmalarımısürdürüyorum. Alanya maçınahazır olacağım, sahada yer alırım" mesajını ilettiği ve yarın İstanbul'da olacağı öğrenildi. Bu mesaj, santrfor bölgesinde sorunlar yaşayan Beşiktaş'ı mutlu ederken maç planlamaları da Batshuayi'ye göre yapılmaya başlandı
LYS MOUSSET İDDİASI
Batshuayi'nin kiralık olması, Kenan'ın bekleneni verememesi, Larin'in de sezon sonu bitecek olan sözleşmesi nedeniyle forvet takviyesi düşünen Beşiktaş için yeni bir isim gündeme düştü. Siyah-beyazlıların, İngiltere Championship ekibi Sheffield United'da forma giyen Fransız forvet Lys Mousset'i istediği iddia edildi. Yönetimin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu için zemin yokladığı kaydedildi.