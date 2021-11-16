Dünya Kupası nerede oynanacak, ne zaman başlayacak? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ülke!

Dünya Kupası nerede oynanacak sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri Grup Aşamasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Futbol Takımımızda Dünya Kupası biletini almak için bugün Karadağ karşısına çıkacak. Grup ve play-off aşamalarını geçmeyi başaran 32 takım Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.
Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası maçlarının tamamı Katar'da oynanacak. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
İşte detaylar;
KATAR NEREDE?
Katar, resmî adıyla Katar Devleti, Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesi. Tek kara sınır komşusu Suudi Arabistan olup diğer tarafları Basra Körfezi ile çevrilidir.
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dünya Kupası, bölgedeki aşırı sıcaklar nedeniyle bu kez 21 Kasım – 18 Aralık tarihleri arasında yapılacak.