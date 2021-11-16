Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünya Kupası nerede oynanacak, ne zaman başlayacak? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ülke!
Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:45

Dünya Kupası nerede oynanacak, ne zaman başlayacak? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ülke!

Dünya Kupası nerede oynanacak, ne zaman başlayacak? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ülke!

2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri Grup Aşaması mücadeleleri devam ediyor. A Milli Futbol Takımımızda Dünya Kupası biletini almak için mücadelesini sürdürürken futbolseverler, Dünya Kupası nerede oynanacak sorusuna yanıt arıyor. Grup ve play-off aşamalarının ardından Dünya Kupası’nda 32 takım mücadele edecek. Peki, Dünya Kupası nerede oynanacak, ne zaman başlayacak? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ülke!

Dünya Kupası nerede oynanacak sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri Grup Aşamasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Futbol Takımımızda Dünya Kupası biletini almak için bugün Karadağ karşısına çıkacak. Grup ve play-off aşamalarını geçmeyi başaran 32 takım Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası maçlarının tamamı Katar'da oynanacak. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

İşte detaylar;

KATAR NEREDE?

Katar, resmî adıyla Katar Devleti, Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesi. Tek kara sınır komşusu Suudi Arabistan olup diğer tarafları Basra Körfezi ile çevrilidir.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dünya Kupası, bölgedeki aşırı sıcaklar nedeniyle bu kez 21 Kasım – 18 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talebi alındı
CHP'de 4 kadına taciz şokunda flaş gelişme; Taciz sonrası baskı!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
Başkan Erdoğan'ın evini fotoğraflayan İsrailliler hakkında flaş: Whatsaptan...
Son dakika: Galatasaray'da son kararı Fatih Terim verecek! Kerem Aktürkoğlu'nda flaş gelişme
Sevilen oyuncu Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kaan da babasının izinde! Mustafa Üstündağ hakkındaki gerçekle şaşırttı!
Emekli memur Ocak 2022 zammı ne kadar, kaç TL olacak? Memur - Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde!
Bulgaristan tarihinde ilk: Bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu! İşte aldığı oy oranı...
Böyle eş olmaz olsun! Kocası öldürülürken yaptıkları kan dondurdu
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021:
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Kupası nerede oynanacak, ne zaman başlayacak? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ülke!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA