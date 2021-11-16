Dünya Kupası play-off kura çekimleri ne zaman yapılacak? 2022 Dünya Kupası play-off kura çekim tarihi ne zaman?

Dünya Kupası play-off kura çekimleri için geri sayım başladı. Gruptaki rakiplerimiz Norveç ve Hollanda'nın 2 kritik puan kaybı yaşamasıyla Milli Takımı'mızın gruptan çıkma şansı artmış oldu. Hal böyleyken milyonlar Karadağ Türkiye maçına kilitlendi. Bu noktada "Dünya Kupası play-off kura çekimleri ne zaman?" soruları yanıt arıyor. 32 Takımın yer alacağı turnuva Katar'da gerçekleşecek. Peki, 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimleri ne zaman? İşte tüm detaylar...
DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?
Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek. Bir diğer deyişle kura Avrupa Elemeleri'nin bitiş tarihi olan 16 Kasım'dan 10 gün sonra çekilecek. Kuraya İsviçre, Zürih'teki FIFA merkezi ev sahipliği yapacak.
2022 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENEBİLİR?
FIFA, resmi internet sitesinden kura çekimini canlı yayınlayacak, ayrıca kura televizyon kanallarından da takip edilebilecek.
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Yarı finaller | 24-25 Mart
Finaller | 28- 29 Mart
Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak son iki takım ise konfederasyonlar arası play-off'lar sonucu belirlenecek.
Bu aşamaya CONMEBOL, CONCACAF, AFC ve OFC'ten dört takım katılacak.
Turnuvaya gidecek takımlar, iki ayaklı eşleşmeler sonucu belirlenecek.