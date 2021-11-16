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Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:59

Dünya Kupası play-off kura çekimleri ne zaman yapılacak? 2022 Dünya Kupası play-off kura çekim tarihi ne zaman?

Dünya Kupası play-off kura çekimleri ne zaman yapılacak? 2022 Dünya Kupası play-off kura çekim tarihi ne zaman?

Türkiye bugün gruptaki son maçında Karadağ’a konuk olacak. Milyonların kilitlendiği maçla beraber Dünya Kupası play-off kura çekimi için de araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere ay yıldızlı ekip önceki maçında Cebelitarık karşısında 6-0’lık galibiyet almış öte yadan rakip Norveç ve Hollanda’nın 2 puan kaybı millilerin gruptan çıkma şasını arttırmıştı. Bu noktada ise “Dünya Kupası play-off kura çekimleri ne zaman?” soruları yanıt aramaya başladı. Tüm dünyadan 32 takım, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek turnuvada mücadele edecek. Peki, 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimleri ne zaman? İşte detaylar...

Dünya Kupası play-off kura çekimleri için geri sayım başladı. Gruptaki rakiplerimiz Norveç ve Hollanda'nın 2 kritik puan kaybı yaşamasıyla Milli Takımı'mızın gruptan çıkma şansı artmış oldu. Hal böyleyken milyonlar Karadağ Türkiye maçına kilitlendi. Bu noktada "Dünya Kupası play-off kura çekimleri ne zaman?" soruları yanıt arıyor. 32 Takımın yer alacağı turnuva Katar'da gerçekleşecek. Peki, 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimleri ne zaman? İşte tüm detaylar...

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek. Bir diğer deyişle kura Avrupa Elemeleri'nin bitiş tarihi olan 16 Kasım'dan 10 gün sonra çekilecek. Kuraya İsviçre, Zürih'teki FIFA merkezi ev sahipliği yapacak.

2022 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENEBİLİR?

FIFA, resmi internet sitesinden kura çekimini canlı yayınlayacak, ayrıca kura televizyon kanallarından da takip edilebilecek.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Yarı finaller | 24-25 Mart

Finaller | 28- 29 Mart

Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak son iki takım ise konfederasyonlar arası play-off'lar sonucu belirlenecek.

Bu aşamaya CONMEBOL, CONCACAF, AFC ve OFC'ten dört takım katılacak.

Turnuvaya gidecek takımlar, iki ayaklı eşleşmeler sonucu belirlenecek.

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Dünya Kupası play-off kura çekimleri ne zaman yapılacak? 2022 Dünya Kupası play-off kura çekim tarihi ne zaman?
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