Galatasaray’a 1.90’lık orta saha! Jaka Bijol radara girdi

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken, scout ekipleri de yönetime ve teknik ekibe raporlarını sunuyor. Genç ve potansiyelli futbolcuları yakından izleyen Galatasaray scout ekipleri, Rusya CSKA Moskova takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Jaka Bijol'ü radarına aldı.
ORTAHA, ÖN LİBERO VE STOPER MEVKİLERİNDE OYNAYABİLİYOR
1.90 boyunda olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ön libero, 10 numara ve stoper mevkilerinde görev yapabiliyor. Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 14 maçta forma giyen Sloven Jaka Bijol, bu maçlarda 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
SÖZLEŞMESİ 2023 YILINDA SONA ERİYOR
Piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Jaka Bijol'ün sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor. Kariyerine ülkesi Slovenya'da Rudar Velenje takımında başlayan genç isim, CSKA'ya 2018 yılında 400 bin Euro karşılığında gitmişti.
GALATASARAY'IN KASASI DOLACAK
Galatasaray evindeki Fenerbahçe derbisine hem puan hem de para maçı gözüyle bakıyor. Sarı-kırmızılılar açısından Fenerbahçe derbisi, yaklaşık 25 milyon liradan fazla gelir demek. Bu hasılat dışında, G.Saray Store satışlarının da F.Bahçe derbisiyle artacağı tahmin ediliyor.