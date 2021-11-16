Son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamalrıyla gün içerisinde yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı bugün sabah saatleriyle beraber kritik eşiği aştı. Böylece gram fiyatı an itibarıyla 600 TL'nin üzerinde seyrediyor. Hal böyleyken "16 Kasım bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları güncel yanıtını arıyor. İşte canlı altın fiyatları 16 Kasım son dakika gelişmeleri...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 539,12
SATIŞ: 559,97
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.920,00
SATIŞ: 4.030,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.962,00
SATIŞ: 4.022,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.823,20
SATIŞ: 3.898,14
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.906,00
SATIŞ: 1.972,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 953,00
SATIŞ: 980,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 599,37
SATIŞ: 599,48