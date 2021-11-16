Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gram altın fiyatı 600 TL'yi aştı! 16 Kasım bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:23 Son Güncelleme: 16.11.2021 11:23

Gram altın fiyatı 600 TL'yi aştı! 16 Kasım bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Gram altın fiyatı 600 TL’yi aştı! 16 Kasım bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, gram fiyatının 600 TL’yi aşmasının ardından bugünün de gündem maddelerinin başında geliyor. Tarihin en yüksek seviyelerine ulaşan sarı metalle ilgili olarak “16 Kasım bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. Gerek yatırımcılar gerekse piyasayı yakından takip eden vatandaşlar altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. İşte canlı ve güncel rakamlar...

Son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamalrıyla gün içerisinde yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı bugün sabah saatleriyle beraber kritik eşiği aştı. Böylece gram fiyatı an itibarıyla 600 TL'nin üzerinde seyrediyor. Hal böyleyken "16 Kasım bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları güncel yanıtını arıyor. İşte canlı altın fiyatları 16 Kasım son dakika gelişmeleri...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 539,12

SATIŞ: 559,97

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.920,00

SATIŞ: 4.030,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.962,00

SATIŞ: 4.022,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.823,20

SATIŞ: 3.898,14

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.906,00

SATIŞ: 1.972,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 953,00

SATIŞ: 980,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 599,37

SATIŞ: 599,48

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Gram altın fiyatı 600 TL'yi aştı! 16 Kasım bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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