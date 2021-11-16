İstanbul’da su kesintisi olan yerler ve ilçeler son dakika! Sular ne zaman gelecek? 16 Kasım İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranı

Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan güncel su kesintileri İSKİ tarafından son dakika olarak paylaşılıyor. İstanbul'da su kesintisi olan yerler ve ilçeler, milyonlarca vatandaşın yaşadığı şehirde mağduriyete yol açmamak adına güncel olarak duyuruluyor. Sular ne zaman gelecek sorusuyla ele alınan kesinti saatleri de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruldu. 16 Kasım İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranı haberimizde!