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Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:48 Son Güncelleme: 16.11.2021 09:57

İstanbul’da su kesintisi olan yerler ve ilçeler son dakika! Sular ne zaman gelecek? 16 Kasım İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranı

İstanbul’da su kesintisi olan yerler ve ilçeler son dakika! Sular ne zaman gelecek? 16 Kasım İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranı

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı megakent İstanbul’da gün içinde su kesintileri meydana geliyor. Arıza onarımı ve bakım çalışmaları sebebiyle yaşanan bu kesintiler güncel olarak İSKİ’nin internet sitesi üzerinden duyuruluyor. İstanbul’da su kesintisi olan yerler, ilçeler ve mahalleler son dakika olarak arıza kesinti ekranı üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor. Sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir gibi sorularla kesinti saatlerini araştıran vatandaşlar haberimizden detaylara ulaşabilir. İşte 16 Kasım İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranı ile güncel kesintiler!

Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan güncel su kesintileri İSKİ tarafından son dakika olarak paylaşılıyor. İstanbul'da su kesintisi olan yerler ve ilçeler, milyonlarca vatandaşın yaşadığı şehirde mağduriyete yol açmamak adına güncel olarak duyuruluyor. Sular ne zaman gelecek sorusuyla ele alınan kesinti saatleri de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruldu. 16 Kasım İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranı haberimizde!

16 KASIM GÜNCEL SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.11.2021 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Soğuksu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.11.2021 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

16 KASIM İSKİ KESİNTİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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İstanbul’da su kesintisi olan yerler ve ilçeler son dakika! Sular ne zaman gelecek? 16 Kasım İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranı
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