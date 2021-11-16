İtalyan basınında Dünya Kupası için hayal kırıklığı! "Kuzey İrlanda'ya bir gol bile atamadık"

"KUZEY İRLANDA'YA BİR GOL BİLE ATAMADIK"

Gök-mavililerin, Kuzey İrlanda defansını aşamadığı kaydedilen haberde, "4 yıl aradan sonra elimizde yine son bir şans var, o da play-off. FIFA sıralamasında 58. basamakta yer alan Kuzey İrlanda'ya bir gol bile atamadık. Bulgaristan'a 4 atan İsviçre ise Katar'a gidiyor" yorumu yapıldı.