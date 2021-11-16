Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı - şifresiz yayınlanacak? Dünya kupası Karadağ Türkiye milli maçı saat kaçta başlacak?
Giriş Tarihi: 16.11.2021 08:06 Son Güncelleme: 16.11.2021 08:07

HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı - şifresiz yayınlanacak? Dünya kupası Karadağ Türkiye milli maçı saat kaçta başlacak?

HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı - şifresiz yayınlanacak? Dünya kupası Karadağ Türkiye milli maçı saat kaçta başlacak?

Karadağ Türkiye maçı için nefesler tutuldu. FIFA Dünya kupasında heyecan dolu mücadele devam ederken geçtiğimiz Cumartesi günkü milli maçta Cebelitarık ile karşılaşan ay yıldızlı ekip 6-0’lık skorla grupta biletleri yeniden dağıttı. Milliler G grubunda 2. Sıradaki yerini alırken liderle arasında yalnızca 2 puan fark bulunuyor. Bugün sabah saatleriyle beraber “Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Milli maç TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Peki, FIFA Dünya kupası Karadağ Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Karadağ Türkiye milli maçı yayın saati, kanalı gibi birçok detayla sabah saatleriyle beraber milyonların gündeminde yer alıyor. Dünya Kupası mücadelesinde son maçta adeta şov yapan milliler grupta ikinci sıradaki yerini alırken bugün gerçekleşecek milli maçla ilgili olarak "FIFA Dünya kupası Karadağ Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Alman hakem Daniel Siebert'in düdük çalacağı maç 22.45'te başlayacak. Peki, Karadağ Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki son maçını 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynayacak.

Maç, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Karadağ Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Karadağ Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

HOLLANDA NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir diğer karşılaşma ise Hollanda'da oynanacak.

Grupta lider konumda bulunan Hollanda, 3. sıradaki Norveç'i ağırlayacak. Bu karşılaşma da Karadağ Türkiye maçı ile aynı saatte (22.45) oynanacak.

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HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı - şifresiz yayınlanacak? Dünya kupası Karadağ Türkiye milli maçı saat kaçta başlacak?
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