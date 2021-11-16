Kardeşlerim dizisinde Kadir ölecek mi, çıkacak mı? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı, öldü mü?

Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim'de Kadir'in kaza geçirmesinin üstüne gelecek haftanın yeni bölüm fragmanında ise başınız sağolsun cümleleri milyonları şoke etti. Genç oyuncu Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrıldığı iddiaları bu kapsamda peş peşe gelirken yapımın sıkı takipçileri ise "Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, ayrıldı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Atv'nin reyting rekorlarına imza atan dizisinde bu kapsamda araştırmalar devam ediyor. Peki, Kardeşlerim Kadir ölecek mi, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte detaylar...
Önceki gün yayınlanan Kardeşlerim 28. Bölümün ardından 29. Yeni bölümün fragmanı yürekleri ağızlara getirdi. Kadir ile Akif'in yüz yüze geldiği görüntülerin ardından Ömer'in "abim kaza geçirmiş" sözleri ve "Başınız sağolsun" ifadesi Kadir ile ilgili gelişmeleri merak konusu haline getirdi.
Kadir ile ilgili gelişmeler ve Kadir karakterine can veren Özgür Sarı ile ilgili akıbet, dizinin yeni bölümünde belli olacak.
"Güneşin sözü var bize, bir gün bizim için doğacak."
Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner. Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat'i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır. Aybike ve Şengül cephesinde, Berk'le ilişkilerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken, Kadir ve Emel de beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar. Babasından umduğu desteği alamayan Kaan'ın eline Akif'e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçer.