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Giriş Tarihi: 16.11.2021 23:22 Son Güncelleme: 16.11.2021 23:27

Kerem Aktürkoğlu milli takımda parlıyor! Son 4 maçta...

Kerem Aktürkoğlu milli takımda parlıyor! Son 4 maçta...

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla yakaladığı formu milli takımda da devam ettiriyor. 3. Lig'den transfer edilmesinin ardından kısa sürede milli takıma kadar yükselen Kerem, milli formayla ilk 11'deki yerini de sabitleştirdi. Genç yıldız, son olarak Karadağ maçında da golünü attı.

Galatasaray'ın 2020 yılında 3. Lig ekibi 24Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla yakaladığı performansın ardından kısa sürede sivrilerek milli takıma kadar yükseldi.

Önce takımında ilk 11'in değişmez oyuncusu olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki etkileyici performansını milli takımda da devam ettiriyor.

Ay-yıldızlı formayla son 4 maçında 3 gol birden atan 22 yaşındaki yıldız, Norveç, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında attığı gollerle adından söz ettirdi.

Öte yandan Opta verilerine göre, A Milli Takım formasıyla ilk deplasman golünü Karadağ'a atan Kerem Aktürkoğlu, aynı zamanda ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

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Kerem Aktürkoğlu milli takımda parlıyor! Son 4 maçta...
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