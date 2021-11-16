Kerem Aktürkoğlu milli takımda parlıyor! Son 4 maçta...

Galatasaray'ın 2020 yılında 3. Lig ekibi 24Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla yakaladığı performansın ardından kısa sürede sivrilerek milli takıma kadar yükseldi.
Önce takımında ilk 11'in değişmez oyuncusu olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki etkileyici performansını milli takımda da devam ettiriyor.
Ay-yıldızlı formayla son 4 maçında 3 gol birden atan 22 yaşındaki yıldız, Norveç, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında attığı gollerle adından söz ettirdi.
Öte yandan Opta verilerine göre, A Milli Takım formasıyla ilk deplasman golünü Karadağ'a atan Kerem Aktürkoğlu, aynı zamanda ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı.