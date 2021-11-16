KPSS ne zaman yapılacak? Lisans, önlisans, ortaöğretim 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihi belli oldu mu?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur ve öğretmen olmak isteyen binlerce aday, 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, 2022 KPSS ne zaman yapılacak gibi soruların yanıtını arıyor. 2021 yılının merkezi sınavları tamamlanırken, yeni yılın Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri araştırılıyor. Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS başvuruları ve sınav tarihleri ÖSYM'nin güncel takvimi ile belli olacak. 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

2022 KPSS takvimi henüz belli olmadı. Önümüzdeki haftalarda takvimin yayınlanması bekleniyor. takvim ÖSYM tarafından açıklandığında detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.