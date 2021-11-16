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Giriş Tarihi: 16.11.2021 16:56

Kulüp 2. Sezon ne zaman çıkacak, 1. Sezon kaç bölüm? Kulüp yeni sezon yayın tarihi belli mi?

Kulüp 2. Sezon ne zaman çıkacak, 1. Sezon kaç bölüm? Kulüp yeni sezon yayın tarihi belli mi?

Dijital bir platformda yayınlanan Kulüp dizisinin ilk sezonunu izleyenler, Kulüp 2. Sezon ne zaman çıkacak diye araştırıyor. İlk sezonu 5 Kasım’da yayınlanan dizinin ilk sezonunun ardından, Kulüp dizisinin 2. Sezonu ne zaman yayınlanacak, 1. Sezon kaç bölüm, oyuncuları kimler, konusu ne soruları araştırma konusu halini aldı. Salih Bademci, Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Fırat Tanış, Asude Kelebek gibi isimlerin başrolleri paylaştığı dizinin yeni sezon tarihiyle ilgili açıklama bekleniyor. Kulüp yeni sezon yayın tarihi belli mi? İşte detaylar.

İstanbul'da 1950'li yılları işleyen Kulüp dizisi, 5 Kasım'da Netflix'te yayınlandı. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken yapımın ilk bölümlerini izleyenler Kulüp 2. Sezon ne zaman çıkacak, yeni sezon yayın tarihi belli mi diye araştırıyor. Diziyi henüz izlemeyenlerse Kulüp dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler diye araştırma yapıyor. İşte dizinin konusu ve yeni sezonun yayınlanacağı tarihe ilişkin bilgiler.

KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda Musevi bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.

Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

KULÜP 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kulüp 2. sezon tarihi henüz belli değil. Kulüp 2. sezon tarihi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır, Matilda Aseo

Barış Arduç, Fıstık İsmet Denizer

Asude Kalebek, Raşel Aseo

Salih Bademci, Selim Songür

Fırat Tanış, Çelebi

Metin Akdülger, Orhan Şahin (Niko)

Suzan Kardeş, Orhan'ın annesi

Hülya Duyar, İsmet'in annesi

Merve Şeyma Zengin, Tasula

İlker Kılıç, Mordo

Sezer Arıçay, Hacı

Murat Garibağaoğlu, David

İştar Gökseven, Ali Şeker

Valeria Lakhina, Diana

Doğanay Ünal, Bahtiyar

KULÜP DİZİSİNİN 1. SEZONU KAÇ BÖLÜM?

Dizinin 6 bölümden oluşan 1. Sezonu 5 Kasım'da Netflix'te yayınlandı.

KULÜP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizi çekimleri İstanbul - Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi civarında gerçekleşmiştir.

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Kulüp 2. Sezon ne zaman çıkacak, 1. Sezon kaç bölüm? Kulüp yeni sezon yayın tarihi belli mi?
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