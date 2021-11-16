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Giriş Tarihi: 16.11.2021 08:08 Son Güncelleme: 16.11.2021 08:09

Son dakika KYK burs kredi sonuçları - 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak?

Son dakika KYK burs kredi sonuçları - 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan maddi destekle ilgili olarak son dönemde binlerce kişi KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözünü GSB’den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı son açıklamada 10 Kasım’da başvuruların sona ereceğini bildirmişti. Şimdilerde ise “KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?” soruları yanıt arıyor. Beklentiler sonuçların Kasım ayı sonuna kadar erişime açılması ve ödemelerin Aralık ayı gibi başlaması yönünde. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak? İşte tüm detaylar...

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı kapsamda GSB bursuna başvuruda bulunan vatandaşlar e-Devlet aracılığı ile başvurularını tamamlamıştı. Hal böyleyken ise "KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu sonuçların erişime açılacağı tarihle ilgili bir detay paylaşmamıştı. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar ve sorgulama ekranı...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURS ÖDEMELERİ TOPLU OLARAK YAPILACAK!

Üniversiteyi yeni kazanan veya ilk kez burs-kredi alacak öğrencilerin ödemeleri bursa müracaat ettikleri eğitim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim sürecinde ödeme yapılmaktadır. Burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında açıklanacağı varsayılarak ilk ödemenin Ocak ayı itibariyle yapılması bekleniyor. Öğrenciler Ekim-Kasım ve Aralık ayı burs ödemelerini toplu olarak alacak.

KYK BURS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

Başvuru sonuçları diğer yıllarda olduğu gibi bu sene de e devlet üzerinden sorgulanacak.

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Son dakika KYK burs kredi sonuçları - 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak?
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